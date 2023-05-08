https://ria.ru/20230508/potemkin-1870512289.html

В Николаеве на Украине демонтировали бюст князю Потемкину

В Николаеве на Украине демонтировали бюст князю Потемкину - РИА Новости, 08.05.2023

В Николаеве на Украине демонтировали бюст князю Потемкину

В Николаеве на Украине демонтировали бюст государственному деятелю Российской империи князю Григорию Потемкину, основавшему город, сообщает издание "Укринформ". РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T19:40

2023-05-08T19:40

2023-05-08T19:40

в мире

украина

николаев (украина)

российская империя

григорий потемкин

екатерина ii

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870511688_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_7768d584218442631a7140bb8a10d5bc.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Николаеве на Украине демонтировали бюст государственному деятелю Российской империи князю Григорию Потемкину, основавшему город, сообщает издание "Укринформ". "В Николаеве демонтировали памятник политическому деятелю Российской империи и фавориту Екатерины II князю Григорию Потемкину, которого считают одним из основателей города. Бюст Потемкина находился на территории яхт-клуба с 2009 года. Сейчас на месте памятника осталась только табличка с надписью", - пишет "Укринформ". Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739-1791) - один из создателей Черноморского флота, также он основал ряд городов, среди которых Николаев, Херсон, Севастополь. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230506/pamyatnik-1870203131.html

https://ria.ru/20230425/pamyatnik-1867681969.html

украина

николаев (украина)

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, николаев (украина), российская империя, григорий потемкин, екатерина ii, сергей лавров