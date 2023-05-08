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В Николаеве на Украине демонтировали бюст князю Потемкину - РИА Новости, 08.05.2023
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19:40 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/potemkin-1870512289.html
В Николаеве на Украине демонтировали бюст князю Потемкину
В Николаеве на Украине демонтировали бюст князю Потемкину - РИА Новости, 08.05.2023
В Николаеве на Украине демонтировали бюст князю Потемкину
В Николаеве на Украине демонтировали бюст государственному деятелю Российской империи князю Григорию Потемкину, основавшему город, сообщает издание "Укринформ". РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T19:40
2023-05-08T19:40
в мире
украина
николаев (украина)
российская империя
григорий потемкин
екатерина ii
сергей лавров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Николаеве на Украине демонтировали бюст государственному деятелю Российской империи князю Григорию Потемкину, основавшему город, сообщает издание "Укринформ". "В Николаеве демонтировали памятник политическому деятелю Российской империи и фавориту Екатерины II князю Григорию Потемкину, которого считают одним из основателей города. Бюст Потемкина находился на территории яхт-клуба с 2009 года. Сейчас на месте памятника осталась только табличка с надписью", - пишет "Укринформ". Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический (1739-1791) - один из создателей Черноморского флота, также он основал ряд городов, среди которых Николаев, Херсон, Севастополь. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230506/pamyatnik-1870203131.html
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украина
николаев (украина)
российская империя
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в мире, украина, николаев (украина), российская империя, григорий потемкин, екатерина ii, сергей лавров
В мире, Украина, Николаев (Украина), Российская империя, Григорий Потемкин, Екатерина II, Сергей Лавров
В Николаеве на Украине демонтировали бюст князю Потемкину

В Николаеве на Украине демонтировали бюст князю Потемкину, основавшему город

© Кадр очевидцаДемонтаж памятника князю Потемкину в городе Николаев на Украине
Демонтаж памятника князю Потемкину в городе Николаев на Украине
© Кадр очевидца
Демонтаж памятника князю Потемкину в городе Николаев на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Николаеве на Украине демонтировали бюст государственному деятелю Российской империи князю Григорию Потемкину, основавшему город, сообщает издание "Укринформ".
"В Николаеве демонтировали памятник политическому деятелю Российской империи и фавориту Екатерины II князю Григорию Потемкину, которого считают одним из основателей города. Бюст Потемкина находился на территории яхт-клуба с 2009 года. Сейчас на месте памятника осталась только табличка с надписью", - пишет "Укринформ".
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Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой "декоммунизации". В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В миреУкраинаНиколаев (Украина)Российская империяГригорий ПотемкинЕкатерина IIСергей Лавров
 
 
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