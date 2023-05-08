https://ria.ru/20230508/polk-1870508179.html

В США провели акцию "Бессмертный полк"

В США провели акцию "Бессмертный полк" - РИА Новости, 08.05.2023

В США провели акцию "Бессмертный полк"

Российские дипломаты в США почтили память павших в Великой Отечественной войне акцией "Бессмертный полк". РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T19:09

2023-05-08T19:09

2023-05-08T19:25

россия

сша

анатолий антонов

день победы

бессмертный полк

акция "бессмертный полк"

в мире

вашингтон (город)

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в США почтили память павших в Великой Отечественной войне акцией "Бессмертный полк". Шествие по центру Вашингтона в этот раз не состоялось. Вместо него на территории посольства прошла линейка учащихся школы при дипмиссии и их родителей, которые держали в руках портреты родственников-ветеранов, читали стихи и исполняли песни военных лет. "Сожалею лишь об одном - что в этом году не удастся вместе с вами пройти по улицам Вашингтона, как мы делали это несколько лет тому назад, и дойти до памятника победителям во Второй мировой войне", - сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Он призвал хранить память о Победе в Великой Отечественной войне и оберегать ее от попыток исторической фальсификации. "Неужели сегодня еще возможно допустить возрождение той самой коричневой чумы, от которой мы избавили мир? Я очень хочу, чтобы вы знали сами об истории Великой Отечественной войны, знали и помнили наших дедов", - добавил он. Посол пожелал школьникам стать "достойными борцами и бойцами за мир и нашу Россию". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

https://ria.ru/20230507/memorialy-1870397229.html

россия

сша

вашингтон (город)

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Акция "Бессмертный полк" на территории российского посольства в Вашингтоне Российские дипломаты в США почтили память павших в Великой Отечественной войне акцией "Бессмертный полк". Шествие по центру Вашингтона в этот раз не состоялось. Вместо него на территории посольства прошла линейка учащихся школы при дипмиссии и их родителей, которые держали в руках портреты родственников-ветеранов, читали стихи и исполняли песни военных лет. 2023-05-08T19:09 true PT1M44S

"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран. 2023-05-08T19:09 true PT1M43S

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россия, сша, анатолий антонов, день победы, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", в мире, вашингтон (город)