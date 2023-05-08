https://ria.ru/20230508/polk-1870450334.html

В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"

В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2023

В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"

Решение не проводить шествие "Бессмертный полк" в этом году было принято организаторами акции, и его можно понять - лучше принять меры предосторожности, но... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:40

2023-05-08T12:40

2023-05-08T12:40

общество

россия

дмитрий песков

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решение не проводить шествие "Бессмертный полк" в этом году было принято организаторами акции, и его можно понять - лучше принять меры предосторожности, но поучаствовать в акции можно в другом формате, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Граждане так или иначе будут самым широким образом отмечать праздник", - добавил он.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран. 2023-05-08T12:40 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий песков, день победы, видео