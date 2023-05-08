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В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"
В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2023
В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"
Решение не проводить шествие "Бессмертный полк" в этом году было принято организаторами акции, и его можно понять - лучше принять меры предосторожности, но... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:40
2023-05-08T12:40
2023-05-08T12:40
общество
россия
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решение не проводить шествие "Бессмертный полк" в этом году было принято организаторами акции, и его можно понять - лучше принять меры предосторожности, но поучаствовать в акции можно в другом формате, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Граждане так или иначе будут самым широким образом отмечать праздник", - добавил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
2023-05-08T12:40
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий песков, день победы, видео
Общество, Россия, Дмитрий Песков, День Победы
В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решение не проводить шествие "Бессмертный полк" в этом году было принято организаторами акции, и его можно понять - лучше принять меры предосторожности, но поучаствовать в акции можно в другом формате, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2023-05-08T12:40
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PT1M43S
В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"
Песков предложил россиянам участвовать в акциях "Бессмертного полка" в других форматах