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В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2023
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12:40 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/polk-1870450334.html
В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"
В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2023
В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"
Решение не проводить шествие "Бессмертный полк" в этом году было принято организаторами акции, и его можно понять - лучше принять меры предосторожности, но... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:40
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общество
россия
дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решение не проводить шествие "Бессмертный полк" в этом году было принято организаторами акции, и его можно понять - лучше принять меры предосторожности, но поучаствовать в акции можно в другом формате, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Граждане так или иначе будут самым широким образом отмечать праздник", - добавил он.
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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
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общество, россия, дмитрий песков, день победы, видео
Общество, Россия, Дмитрий Песков, День Победы
В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решение не проводить шествие "Бессмертный полк" в этом году было принято организаторами акции, и его можно понять - лучше принять меры предосторожности, но поучаствовать в акции можно в другом формате, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2023-05-08T12:40
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В Кремле прокомментировали отмену шествий "Бессмертного полка"

Песков предложил россиянам участвовать в акциях "Бессмертного полка" в других форматах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Новосибирске
Участники акции Бессмертный полк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники акции "Бессмертный полк" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Решение не проводить шествие "Бессмертный полк" в этом году было принято организаторами акции, и его можно понять - лучше принять меры предосторожности, но поучаствовать в акции можно в другом формате, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Разумеется, вы знаете, что это решение непосредственно организаторов этого шествия, его вполне можно понять, когда мы имеем дело с государством-спонсором терроризма де-факто. Здесь лучше принять меры предосторожности. Вместе с тем… очень много форматов, косвенно можно принимать участие в этой акции", - сказал он журналистам, комментируя решения региональных властей об отмене парадов и шествия "Бессмертный полк".
"Граждане так или иначе будут самым широким образом отмечать праздник", - добавил он.
 
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