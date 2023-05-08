https://ria.ru/20230508/politsiya-1870471154.html
Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево
Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево - РИА Новости, 08.05.2023
Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево
Подросток обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево к нему подошел ранее летевший с ним пассажир, предложил пойти в туалет и обменяться... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:03
2023-05-08T15:03
2023-05-08T16:01
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Подросток обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево к нему подошел ранее летевший с ним пассажир, предложил пойти в туалет и обменяться телефонами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения проверки. "По прилете в аэропорт Шереметьево к подростку подошел пассажир, который летел рядом с ним. Предложил пройти в туалет и обменяться телефонами, что испугало подростка и послужило поводом для обращения в полицию", — сказал источник. Он уточнил, что мальчику 13 лет, в самолете он сидел на 15-м ряду, на 14-м летела его мать с ребенком. Согласно ФАП, перевозка подростков на отдельном месте допускается с 12 лет.
https://ria.ru/20230420/arest-1866665466.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шереметьево (аэропорт), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево
Подросток обратился в полицию после странных предложений мужчины в Шереметьево
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Подросток обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево к нему подошел ранее летевший с ним пассажир, предложил пойти в туалет и обменяться телефонами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения проверки.
"По прилете в аэропорт Шереметьево к подростку подошел пассажир, который летел рядом с ним. Предложил пройти в туалет и обменяться телефонами, что испугало подростка и послужило поводом для обращения в полицию", — сказал источник.
Он уточнил, что мальчику 13 лет, в самолете он сидел на 15-м ряду, на 14-м летела его мать с ребенком. Согласно ФАП, перевозка подростков на отдельном месте допускается с 12 лет.
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