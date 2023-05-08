Рейтинг@Mail.ru
Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 08.05.2023 (обновлено: 16:01 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/politsiya-1870471154.html
Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево
Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево - РИА Новости, 08.05.2023
Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево
Подросток обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево к нему подошел ранее летевший с ним пассажир, предложил пойти в туалет и обменяться... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:03
2023-05-08T16:01
шереметьево (аэропорт)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Подросток обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево к нему подошел ранее летевший с ним пассажир, предложил пойти в туалет и обменяться телефонами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения проверки. "По прилете в аэропорт Шереметьево к подростку подошел пассажир, который летел рядом с ним. Предложил пройти в туалет и обменяться телефонами, что испугало подростка и послужило поводом для обращения в полицию", — сказал источник. Он уточнил, что мальчику 13 лет, в самолете он сидел на 15-м ряду, на 14-м летела его мать с ребенком. Согласно ФАП, перевозка подростков на отдельном месте допускается с 12 лет.
https://ria.ru/20230420/arest-1866665466.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево

Подросток обратился в полицию после странных предложений мужчины в Шереметьево

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Подросток обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево к нему подошел ранее летевший с ним пассажир, предложил пойти в туалет и обменяться телефонами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения проверки.
"По прилете в аэропорт Шереметьево к подростку подошел пассажир, который летел рядом с ним. Предложил пройти в туалет и обменяться телефонами, что испугало подростка и послужило поводом для обращения в полицию", — сказал источник.
Он уточнил, что мальчику 13 лет, в самолете он сидел на 15-м ряду, на 14-м летела его мать с ребенком. Согласно ФАП, перевозка подростков на отдельном месте допускается с 12 лет.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Суд арестовал "печерского маньяка" за нападение на ребенка
20 апреля, 16:18
 
Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала