https://ria.ru/20230508/politsiya-1870471154.html

Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево

Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево - РИА Новости, 08.05.2023

Подросток пошел в полицию после странного предложения мужчины в Шереметьево

Подросток обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево к нему подошел ранее летевший с ним пассажир, предложил пойти в туалет и обменяться... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T15:03

2023-05-08T15:03

2023-05-08T16:01

шереметьево (аэропорт)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Подросток обратился в полицию после того, как в аэропорту Шереметьево к нему подошел ранее летевший с ним пассажир, предложил пойти в туалет и обменяться телефонами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом проведения проверки. "По прилете в аэропорт Шереметьево к подростку подошел пассажир, который летел рядом с ним. Предложил пройти в туалет и обменяться телефонами, что испугало подростка и послужило поводом для обращения в полицию", — сказал источник. Он уточнил, что мальчику 13 лет, в самолете он сидел на 15-м ряду, на 14-м летела его мать с ребенком. Согласно ФАП, перевозка подростков на отдельном месте допускается с 12 лет.

https://ria.ru/20230420/arest-1866665466.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

шереметьево (аэропорт), происшествия