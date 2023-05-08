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Диетолог объяснила, как проявляется углеводное похмелье
Диетолог объяснила, как проявляется углеводное похмелье - РИА Новости, 08.05.2023
Диетолог объяснила, как проявляется углеводное похмелье
Злоупотребление сладостями может приводить к углеводному похмелью, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T02:15
2023-05-08T02:15
2023-05-08T02:15
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Злоупотребление сладостями может приводить к углеводному похмелью, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.Российские специалисты рекомендуют включать в рацион не более 50 граммов сладостей в сутки, отметила она. По словам диетолога, регулярное двукратное превышение этой нормы может стать причиной углеводного похмелья.Раздражительность, головная боль или упадок сил после долгого перерыва между конфетами или другими десертами может свидетельствовать о появлении этого нарушения, считает диетолог."Первый симптом углеводного похмелья — когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора", — объяснила Жаровская.Попытки поддерживать хорошее настроение и работоспособность с помощью сладостей могут серьезно навредить организму, предостерегла она. В первую очередь может пострадать печень."Все биохимические процессы происходят в печени, в том числе углеводный обмен. При избытке углеводов печень начинает преобразовывать их в жиры и страдать, жиреть сама. Большое количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов", — сказала Жаровская.Увлечение сладостями может также привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником, добавила диетолог.В итоге возникает риск развития сахарного диабета, заключила она.
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общество, россия, еда, здоровье, питание, сладости
Общество, Россия, Еда, Здоровье, Питание, Сладости
Диетолог объяснила, как проявляется углеводное похмелье
Врач Жаровская предупредила об углеводном похмелье при избыточном потреблении сладостей
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Злоупотребление сладостями может приводить к углеводному похмелью, предупредила в интервью
радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская.
Российские специалисты рекомендуют включать в рацион не более 50 граммов сладостей в сутки, отметила она. По словам диетолога, регулярное двукратное превышение этой нормы может стать причиной углеводного похмелья.
«
"Если потребление сладостей избыточно, более 100 граммов в сутки, это может привести к углеводному похмелью. У кого-то симптомы появляются уже через неделю, а кто-то месяцами может есть сладкое, и углеводное похмелье формируется постепенно", — уточнила Жаровская.
Раздражительность, головная боль или упадок сил после долгого перерыва между конфетами или другими десертами может свидетельствовать о появлении этого нарушения, считает диетолог.
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"Первый симптом углеводного похмелья — когда человек долго не ест сладкого, у него начинает портиться настроение, появляется агрессия, раздражительность или подавленность. Может возникать головная боль, повышенная утомляемость, тремор рук. Человек съедает конфетку, и симптомы проходят на час-полтора", — объяснила Жаровская.
Попытки поддерживать хорошее настроение и работоспособность с помощью сладостей могут серьезно навредить организму, предостерегла она. В первую очередь может пострадать печень.
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"Все биохимические процессы происходят в печени, в том числе углеводный обмен. При избытке углеводов печень начинает преобразовывать их в жиры и страдать, жиреть сама. Большое количество сладостей нарушает реологию желчи, и это негативно влияет на метаболизм углеводов", — сказала Жаровская.
Увлечение сладостями может также привести к воспалению суставов, эндокринным заболеваниям и проблемам с кишечником, добавила диетолог.
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"Могут быть воспаления со стороны суставов, органов пищеварения. Это ведет в том числе к дисбиозу кишечника. Кроме того, когда человек ест много сладкого, у него формируется инсулинорезистентность", — предупредила Жаровская.
В итоге возникает риск развития сахарного диабета, заключила она.
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