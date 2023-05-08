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Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили одной поговоркой - РИА Новости, 08.05.2023
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01:56 08.05.2023 (обновлено: 01:59 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pogovorka-1870401824.html
Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили одной поговоркой
Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили одной поговоркой - РИА Новости, 08.05.2023
Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили одной поговоркой
Амбиции Украины по поводу планируемого контрнаступления не соответствуют действительности, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T01:56
2023-05-08T01:59
в мире
франция
киев
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алексей резников
владимир зеленский
вооруженные силы украины
twitter
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Амбиции Украины по поводу планируемого контрнаступления не соответствуют действительности, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.Так он прокомментировал материал издания Washington Post, авторы которого заявили, что Киев боится не оправдать ожиданий Запада в связи с контрнаступлением. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников назвал мировые ожидания "переоцененными", а президент Владимир Зеленский отметил, что российские ВКС одерживают преимущество над ВСУ в небе.Франсуа Асселино неоднократно высказывался о необходимости прекращения спонсирования киевского режима и указывал на "высокомерие и слепоту" лидеров Запада.
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в мире, франция, киев, украина, алексей резников, владимир зеленский, вооруженные силы украины, twitter, воздушно-космические силы россии
В мире, Франция, Киев, Украина, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Twitter, Воздушно-космические силы России
Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили одной поговоркой

Французский политик Асселино описал контрнаступление Киева словами "гора родит мышь"

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий на БТР
Украинский военнослужащий на БТР - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий на БТР. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Амбиции Украины по поводу планируемого контрнаступления не соответствуют действительности, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.
«
"Неужели гора родит мышь?" — задал вопрос политик.

Гора родила мышь — фразеологизм, описывающий ситуацию, в которой большие надежды и ожидания приводят к ничтожному результату.

Так он прокомментировал материал издания Washington Post, авторы которого заявили, что Киев боится не оправдать ожиданий Запада в связи с контрнаступлением. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников назвал мировые ожидания "переоцененными", а президент Владимир Зеленский отметил, что российские ВКС одерживают преимущество над ВСУ в небе.
Франсуа Асселино неоднократно высказывался о необходимости прекращения спонсирования киевского режима и указывал на "высокомерие и слепоту" лидеров Запада.
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В миреФранцияКиевУкраинаАлексей РезниковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныTwitterВоздушно-космические силы России
 
 
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