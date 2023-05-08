https://ria.ru/20230508/pogovorka-1870401824.html

Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили одной поговоркой

Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили одной поговоркой - РИА Новости, 08.05.2023

Во Франции амбиции Киева по контрнаступлению оценили одной поговоркой

Амбиции Украины по поводу планируемого контрнаступления не соответствуют действительности, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T01:56

2023-05-08T01:56

2023-05-08T01:59

в мире

франция

киев

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алексей резников

владимир зеленский

вооруженные силы украины

twitter

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Амбиции Украины по поводу планируемого контрнаступления не соответствуют действительности, написал в Twitter лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино.Так он прокомментировал материал издания Washington Post, авторы которого заявили, что Киев боится не оправдать ожиданий Запада в связи с контрнаступлением. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников назвал мировые ожидания "переоцененными", а президент Владимир Зеленский отметил, что российские ВКС одерживают преимущество над ВСУ в небе.Франсуа Асселино неоднократно высказывался о необходимости прекращения спонсирования киевского режима и указывал на "высокомерие и слепоту" лидеров Запада.

https://radiosputnik.ria.ru/20230507/sanktsii-1870317106.html

франция

киев

украина

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в мире, франция, киев, украина, алексей резников, владимир зеленский, вооруженные силы украины, twitter, воздушно-космические силы россии