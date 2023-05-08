https://ria.ru/20230508/pogoda-1870433912.html
Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы
Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2023
Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы
Переменная облачность, без осадков, высокое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:28
2023-05-08T10:28
2023-05-08T10:28
общество
москва
александр синенков
день победы
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, высокое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление сохранится высоким - 760 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230507/pogoda-1870387180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, александр синенков, день победы, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Александр Синенков, День Победы, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы
Синоптик Синенков: погода без осадков и до 12 градусов ожидается в Москве в понедельник