https://ria.ru/20230508/pogoda-1870433912.html

Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы

Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2023

Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы

Переменная облачность, без осадков, высокое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:28

2023-05-08T10:28

2023-05-08T10:28

общество

москва

александр синенков

день победы

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, высокое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление сохранится высоким - 760 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230507/pogoda-1870387180.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, александр синенков, день победы, центр "фобос", погода