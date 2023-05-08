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Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2023
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10:28 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/pogoda-1870433912.html
Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы
Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2023
Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы
Переменная облачность, без осадков, высокое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:28
2023-05-08T10:28
общество
москва
александр синенков
день победы
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, высокое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление сохранится высоким - 760 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, александр синенков, день победы, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Александр Синенков, День Победы, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде накануне Дня Победы

Синоптик Синенков: погода без осадков и до 12 градусов ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг на речном трамвайчике
Российский флаг на речном трамвайчике - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский флаг на речном трамвайчике. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, высокое давление и до плюс 12 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура плюс 10 - плюс 12 градусов в столице, от плюс 8 до плюс 13 по области. Ветер ожидается северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление сохранится высоким - 760 миллиметров ртутного столба.
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Москвичам рассказали о погоде на неделе
Вчера, 21:40
 
ОбществоМоскваАлександр СиненковДень ПобедыЦентр "Фобос"Погода
 
 
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