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В Австрии Байдену придумали новое прозвище - РИА Новости, 08.05.2023
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04:43 08.05.2023 (обновлено: 07:06 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/podrostok-1870406807.html
В Австрии Байдену придумали новое прозвище
В Австрии Байдену придумали новое прозвище - РИА Новости, 08.05.2023
В Австрии Байдену придумали новое прозвище
Американский президент Джо Байден и члены Госдепартамента США своим поведением напоминают подростков, написала в Twitter бывшая министр иностранных дел Австрии... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T04:43
2023-05-08T07:06
в мире
цены на нефть
сирия
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австрия
карин кнайсль
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государственный департамент сша
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский президент Джо Байден и члены Госдепартамента США своим поведением напоминают подростков, написала в Twitter бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.Так экс-министр отреагировала на фотографию, которую разместил на платформе один из пользователей. На ней изображен американский лидер, вытирающий глаз салфеткой с грустным лицом. Выражение лица рядом стоящего Энтони Блинкена также выражает печаль. Изображение подписано заявлением Госдепа США о том, что Сирия "слишком рано вернулась в Лигу арабских государств".Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Также несколько арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии отвергло решение о приостановке ее участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. В воскресенье главы МИД ЛАГ одобрили возвращение страны в это объединение.
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в мире, цены на нефть, сирия, сша, австрия, карин кнайсль, джо байден, государственный департамент сша, twitter, лига арабских государств, энтони блинкен
В мире, Цены на нефть, Сирия, США, Австрия, Карин Кнайсль, Джо Байден, Государственный департамент США, Twitter, Лига арабских государств, Энтони Блинкен
В Австрии Байдену придумали новое прозвище

Бывшая глава Австрии МИД Кнайсль назвала Байдена подростком с кучей морщин

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский президент Джо Байден и члены Госдепартамента США своим поведением напоминают подростков, написала в Twitter бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«
"Подростки с кучей морщин. Взрослые ведут себя по-другому", — написала политик.
Так экс-министр отреагировала на фотографию, которую разместил на платформе один из пользователей. На ней изображен американский лидер, вытирающий глаз салфеткой с грустным лицом. Выражение лица рядом стоящего Энтони Блинкена также выражает печаль. Изображение подписано заявлением Госдепа США о том, что Сирия "слишком рано вернулась в Лигу арабских государств".
Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Также несколько арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии отвергло решение о приостановке ее участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. В воскресенье главы МИД ЛАГ одобрили возвращение страны в это объединение.
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В миреЦены на нефтьСирияСШААвстрияКарин КнайсльДжо БайденГосударственный департамент СШАTwitterЛига арабских государствЭнтони Блинкен
 
 
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