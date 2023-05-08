https://ria.ru/20230508/podrostok-1870406807.html

В Австрии Байдену придумали новое прозвище

В Австрии Байдену придумали новое прозвище - РИА Новости, 08.05.2023

В Австрии Байдену придумали новое прозвище

Американский президент Джо Байден и члены Госдепартамента США своим поведением напоминают подростков, написала в Twitter бывшая министр иностранных дел Австрии... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T04:43

2023-05-08T04:43

2023-05-08T07:06

в мире

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джо байден

государственный департамент сша

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американский президент Джо Байден и члены Госдепартамента США своим поведением напоминают подростков, написала в Twitter бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.Так экс-министр отреагировала на фотографию, которую разместил на платформе один из пользователей. На ней изображен американский лидер, вытирающий глаз салфеткой с грустным лицом. Выражение лица рядом стоящего Энтони Блинкена также выражает печаль. Изображение подписано заявлением Госдепа США о том, что Сирия "слишком рано вернулась в Лигу арабских государств".Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Также несколько арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии отвергло решение о приостановке ее участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. В воскресенье главы МИД ЛАГ одобрили возвращение страны в это объединение.

https://ria.ru/20230507/avstriya-1870273947.html

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