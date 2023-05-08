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Подполье Николаева обозначило места расположения украинских силовиков - РИА Новости, 08.05.2023
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03:41 08.05.2023 (обновлено: 03:51 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/podpole-1870405417.html
Подполье Николаева обозначило места расположения украинских силовиков
Подполье Николаева обозначило места расположения украинских силовиков - РИА Новости, 08.05.2023
Подполье Николаева обозначило места расположения украинских силовиков
Подполье города Николаев обозначило адреса, по которым располагаются подразделения украинских силовиков, для нанесения ударов и призвало мирных граждан избегать РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T03:41
2023-05-08T03:51
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
николаевская область
киев
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 мая — РИА Новости. Подполье города Николаев обозначило адреса, по которым располагаются подразделения украинских силовиков, для нанесения ударов и призвало мирных граждан избегать появления там, сообщил РИА Новости один из активистов. "Передаю привет силовикам — начнем с полиции. Говорят, что они все вернулись по своим местам, поэтому зачитаю первоочередной список целей: улица Декабристов, 41 — Главное управление нацполиции в Николаевской области; улица Декабристов, 5 — Центральный райотдел полиции; улица Белая, 48 — городское управление нацполиции в Николаевской области; улица 2-я Экипажная, 59 — КОРД (полицейский спецназ. — Прим. ред.); улица Новозаводская, 13 — управление патрульной полиции; улица Янтарная, 62 — Заводской райотдел; улица Китобоев, 10А — Октябрьский райотдел; улица Очаковская, 164 — Николаевский горотдел", — сказал собеседник агентства.Он также предупредил жителей города о том, что по этим адресам лучше не появляться.Ранее николаевское подполье уже сообщало о передаче данных украинских военных объектов в городе, по которым затем наносились удары. Среди них — база диверсантов, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атакам на российские корабли.
https://ria.ru/20230428/nikolaev-1868324838.html
николаев (украина)
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в мире, николаев (украина), николаевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Николаевская область, Киев
Подполье Николаева обозначило места расположения украинских силовиков

Подполье Николаева обозначило адреса украинских силовиков для нанесения ударов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание полиции на Украине
Здание полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости
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Здание полиции на Украине. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 мая — РИА Новости. Подполье города Николаев обозначило адреса, по которым располагаются подразделения украинских силовиков, для нанесения ударов и призвало мирных граждан избегать появления там, сообщил РИА Новости один из активистов.
"Передаю привет силовикам — начнем с полиции. Говорят, что они все вернулись по своим местам, поэтому зачитаю первоочередной список целей: улица Декабристов, 41 — Главное управление нацполиции в Николаевской области; улица Декабристов, 5 — Центральный райотдел полиции; улица Белая, 48 — городское управление нацполиции в Николаевской области; улица 2-я Экипажная, 59 — КОРД (полицейский спецназ. — Прим. ред.); улица Новозаводская, 13 — управление патрульной полиции; улица Янтарная, 62 — Заводской райотдел; улица Китобоев, 10А — Октябрьский райотдел; улица Очаковская, 164 — Николаевский горотдел", — сказал собеседник агентства.
Он также предупредил жителей города о том, что по этим адресам лучше не появляться.
«
"Прошу всех николаевцев в ближайшее время там не находиться", — отметил подпольщик.
Ранее николаевское подполье уже сообщало о передаче данных украинских военных объектов в городе, по которым затем наносились удары. Среди них — база диверсантов, на которой британские инструкторы готовили подводные беспилотники к атакам на российские корабли.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Николаевская областьКиев
 
 
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