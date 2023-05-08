МИД Китая прокомментировал отправку США подлодки на Ближний Восток
МИД КНР после отправки подлодки США на Ближний Восток призвал страны смягчить обстановку
Американская подводная лодка. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган, комментируя в интервью отправку США подлодки, способной нести до 154 ракет "Томагавк" на Ближний Восток, призвал "соответствующие страны" вносить позитивный вклад в решение ситуации на Ближнем Востоке, а не наоборот.
В начале апреля New York Post со ссылкой на неназванного представителя американского пятого флота сообщала, что ВМС США перебросили подлодку, способную нести до 154 ракет "Томагавк", на Ближний Восток. В пятом флоте заявили, что подлодку перебросили для обеспечения стабильности и безопасности в этом регионе. Издание отмечает, что переброска произошла на фоне роста напряжений в отношениях США и Ирана.
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"Ближнему Востоку нужно смягчение обстановки, а не увеличение напряженности, нужен диалог, а не противостояние", - сказал Цинь Ган в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat. Текст интервью приводит МИД КНР.
По его словам, Ближний Восток принадлежит народам региона и не является чьим-то "задним двором".
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"Мы призываем соответствующие страны вносить позитивный вклад в укрепление мира и стабильности на Ближнем Востоке, а не делать противного", - сказал Цинь Ган.