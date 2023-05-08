https://ria.ru/20230508/podlodka-1870482007.html

МИД Китая прокомментировал отправку США подлодки на Ближний Восток

МИД Китая прокомментировал отправку США подлодки на Ближний Восток - РИА Новости, 08.05.2023

МИД Китая прокомментировал отправку США подлодки на Ближний Восток

Глава МИД КНР Цинь Ган, комментируя в интервью отправку США подлодки, способной нести до 154 ракет "Томагавк" на Ближний Восток, призвал "соответствующие... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:29

2023-05-08T16:29

2023-05-08T16:29

в мире

ближний восток

сша

иран

цинь ган

мид кнр

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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Глава МИД КНР Цинь Ган, комментируя в интервью отправку США подлодки, способной нести до 154 ракет "Томагавк" на Ближний Восток, призвал "соответствующие страны" вносить позитивный вклад в решение ситуации на Ближнем Востоке, а не наоборот. В начале апреля New York Post со ссылкой на неназванного представителя американского пятого флота сообщала, что ВМС США перебросили подлодку, способную нести до 154 ракет "Томагавк", на Ближний Восток. В пятом флоте заявили, что подлодку перебросили для обеспечения стабильности и безопасности в этом регионе. Издание отмечает, что переброска произошла на фоне роста напряжений в отношениях США и Ирана. По его словам, Ближний Восток принадлежит народам региона и не является чьим-то "задним двором".

https://ria.ru/20230508/flot-1869996028.html

ближний восток

сша

иран

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в мире, ближний восток, сша, иран, цинь ган, мид кнр