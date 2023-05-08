https://ria.ru/20230508/pobeda-1870446844.html
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы - РИА Новости, 08.05.2023
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:12
2023-05-08T12:12
2023-05-08T12:24
узбекистан
абхазия
южная осетия
день победы
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_daab9560ab2b2b40a9dcddf3737d2461.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Кремля.Также глава страны отметил, что в этот день "мы воздаем дань глубокого уважения" всем тем, чьи подвиги позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
узбекистан
абхазия
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_52916119426b4c73a1e711b85b04beb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, абхазия, южная осетия, день победы, в мире, владимир путин
Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия, День Победы, В мире, Владимир Путин
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы
Путин поздравил глав Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии с годовщиной Победы