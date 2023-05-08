https://ria.ru/20230508/pobeda-1870446844.html

Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы

Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы - РИА Новости, 08.05.2023

Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:12

2023-05-08T12:12

2023-05-08T12:24

узбекистан

абхазия

южная осетия

день победы

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Кремля.Также глава страны отметил, что в этот день "мы воздаем дань глубокого уважения" всем тем, чьи подвиги позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

узбекистан

абхазия

южная осетия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

узбекистан, абхазия, южная осетия, день победы, в мире, владимир путин