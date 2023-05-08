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Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы - РИА Новости, 08.05.2023
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12:12 08.05.2023 (обновлено: 12:24 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870446844.html
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы - РИА Новости, 08.05.2023
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:12
2023-05-08T12:24
узбекистан
абхазия
южная осетия
день победы
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Кремля.Также глава страны отметил, что в этот день "мы воздаем дань глубокого уважения" всем тем, чьи подвиги позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
узбекистан
абхазия
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узбекистан, абхазия, южная осетия, день победы, в мире, владимир путин
Узбекистан, Абхазия, Южная Осетия, День Победы, В мире, Владимир Путин
Путин поздравил лидеров иностранных государств с 78-й годовщиной Победы

Путин поздравил глав Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии с годовщиной Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Также глава страны отметил, что в этот день "мы воздаем дань глубокого уважения" всем тем, чьи подвиги позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли.
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