https://ria.ru/20230508/pobeda-1870444228.html
На Украине много людей, для кого 9 мая — священный день, заявили в Кремле
На Украине много людей, для кого 9 мая — священный день, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2023
На Украине много людей, для кого 9 мая — священный день, заявили в Кремле
Россия убеждена, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 Мая является священным днем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:02
2023-05-08T12:02
2023-05-08T12:21
украина
в мире
день победы
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия убеждена, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 Мая является священным днем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это всё равно священный день. Там есть ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные и близкие, для которых этот день останется святым", - сказал Песков, комментируя идею Владимира Зеленского установить в стране на 9 мая День Европы в знак "европейской идентичности украинского народа".
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, день победы, дмитрий песков
Украина, В мире, День Победы, Дмитрий Песков
На Украине много людей, для кого 9 мая — священный день, заявили в Кремле
Песков: на Украине много людей, для которых День Победы 9 мая святой, священный день
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия убеждена, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 Мая является священным днем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это всё равно священный день. Там есть ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные и близкие, для которых этот день останется святым", - сказал Песков, комментируя идею Владимира Зеленского установить в стране на 9 мая День Европы в знак "европейской идентичности украинского народа".
День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая