https://ria.ru/20230508/pobeda-1870444228.html

На Украине много людей, для кого 9 мая — священный день, заявили в Кремле

На Украине много людей, для кого 9 мая — священный день, заявили в Кремле - РИА Новости, 08.05.2023

На Украине много людей, для кого 9 мая — священный день, заявили в Кремле

Россия убеждена, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 Мая является священным днем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:02

2023-05-08T12:02

2023-05-08T12:21

украина

в мире

день победы

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия убеждена, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 Мая является священным днем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это всё равно священный день. Там есть ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные и близкие, для которых этот день останется святым", - сказал Песков, комментируя идею Владимира Зеленского установить в стране на 9 мая День Европы в знак "европейской идентичности украинского народа".

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, день победы, дмитрий песков