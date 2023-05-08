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В Кремле резко ответили на слова главы разведки Украины об убийстве россиян
В Кремле резко ответили на слова главы разведки Украины об убийстве россиян - РИА Новости, 08.05.2023
В Кремле резко ответили на слова главы разведки Украины об убийстве россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о готовности убивать россиян "в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:51
2023-05-08T11:51
2023-05-08T15:24
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
украина
россия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о готовности убивать россиян "в любой точке мира".По словам пресс-секретаря, это дает киевскому режиму еще одну важную характеристику."Мы решительным образом осуждаем такие заявления. У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений", — добавил Песков.Кроме того, Москва будет внимательно отслеживать реакцию европейских столиц и в особенности Вашингтона, отметил он."Ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно. Поэтому сегодня будем ждать этих осуждений", — сказал пресс-секретарь.Слова Буданова лишний раз подтверждают правильность решения президента России начать специальную военную операцию, заключил он.На днях начальник украинского ГУР, отвечая в интервью Yahoo News на вопрос о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что администрация США спонсирует терроризм.
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дмитрий песков, украина, россия
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
В Кремле резко ответили на слова главы разведки Украины об убийстве россиян
Песков назвал слова главы ГУР Украины Буданова о готовности убивать россиян чудовищными
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о готовности убивать россиян "в любой точке мира".
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"Первое — это действительно чудовищное заявление. Второе — это заявление, сказанное Будановым, является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, это дает киевскому режиму еще одну важную характеристику.
"Мы решительным образом осуждаем такие заявления. У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений", — добавил Песков.
Кроме того, Москва
будет внимательно отслеживать реакцию европейских столиц и в особенности Вашингтона, отметил он.
"Ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева
могут остаться без осуждения, очень сложно. Поэтому сегодня будем ждать этих осуждений", — сказал пресс-секретарь.
Слова Буданова лишний раз подтверждают правильность решения президента России начать специальную военную операцию, заключил он.
На днях начальник украинского ГУР, отвечая в интервью Yahoo News на вопрос о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что администрация США
спонсирует терроризм.
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