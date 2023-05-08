https://ria.ru/20230508/peskov-1870442758.html

В Кремле резко ответили на слова главы разведки Украины об убийстве россиян

В Кремле резко ответили на слова главы разведки Украины об убийстве россиян - РИА Новости, 08.05.2023

В Кремле резко ответили на слова главы разведки Украины об убийстве россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о готовности убивать россиян "в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:51

2023-05-08T11:51

2023-05-08T15:24

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

украина

россия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищными слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова о готовности убивать россиян "в любой точке мира".По словам пресс-секретаря, это дает киевскому режиму еще одну важную характеристику."Мы решительным образом осуждаем такие заявления. У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений", — добавил Песков.Кроме того, Москва будет внимательно отслеживать реакцию европейских столиц и в особенности Вашингтона, отметил он."Ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно. Поэтому сегодня будем ждать этих осуждений", — сказал пресс-секретарь.Слова Буданова лишний раз подтверждают правильность решения президента России начать специальную военную операцию, заключил он.На днях начальник украинского ГУР, отвечая в интервью Yahoo News на вопрос о возможной причастности Киева к убийству Дарьи Дугиной, заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова расценила это высказывание как признание того, что администрация США спонсирует терроризм.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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дмитрий песков, украина, россия