https://ria.ru/20230508/parizh-1870479269.html
В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка"
В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2023
В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка"
Парижская полиция очистила от провокаторов площадь Республики, где стартует акция "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:08
2023-05-08T16:08
2023-05-08T17:59
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алексей мешков
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ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Парижская полиция очистила от провокаторов площадь Республики, где стартует акция "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Акция началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск). В самом начале к месту сбора стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Но полицейские быстро вытеснили их с площади.Шествие "Бессмертного полка" движется в сторону кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны. В этом году французская полиция приняла беспрецедентные меры — позади колонны движется кортеж из нескольких полицейских автомобилей, с разных сторон за порядком следят силы жандармерии и полиции. Во время шествия они пресекли еще несколько попыток провокаций со стороны украинцев.В прошлом году акция "Бессмертный полк" в Париже ограничилась шествием по кладбищу Пер-Лашез. В этом году, как рассказал РИА Новости посол Алексей Мешков, французские власти дали разрешение на проведение шествия в традиционном формате.
https://ria.ru/20230508/polk-1870435909.html
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Стычки между полицией и провокаторами перед началом акции "Бессмертный полк" в Париже
Полиция в Париже зачистила площадь Республики, где стартует акция "Бессмертный полк", от провокаторов с украинской символикой и антироссийскими лозунгами, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2023-05-08T16:08
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, россия, алексей мешков, день победы
В мире, Париж, Россия, Алексей Мешков, День Победы
В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка"
Полиция в Париже разогнала провокаторов с площади, где началась акция "Бессмертный полк"
ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Парижская полиция очистила от провокаторов площадь Республики, где стартует акция "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск). В самом начале к месту сбора стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Но полицейские быстро вытеснили их с площади.
Шествие "Бессмертного полка" движется в сторону кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны.
В этом году французская полиция приняла беспрецедентные меры — позади колонны движется кортеж из нескольких полицейских автомобилей, с разных сторон за порядком следят силы жандармерии и полиции. Во время шествия они пресекли еще несколько попыток провокаций со стороны украинцев.
В прошлом году акция "Бессмертный полк" в Париже ограничилась шествием по кладбищу Пер-Лашез. В этом году, как рассказал РИА Новости посол Алексей Мешков
, французские власти дали разрешение на проведение шествия в традиционном формате.
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира