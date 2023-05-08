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В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2023
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16:08 08.05.2023 (обновлено: 17:59 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/parizh-1870479269.html
В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка"
В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2023
В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка"
Парижская полиция очистила от провокаторов площадь Республики, где стартует акция "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:08
2023-05-08T17:59
в мире
париж
россия
алексей мешков
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ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Парижская полиция очистила от провокаторов площадь Республики, где стартует акция "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости с места событий. Акция началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск). В самом начале к месту сбора стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Но полицейские быстро вытеснили их с площади.Шествие "Бессмертного полка" движется в сторону кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны. В этом году французская полиция приняла беспрецедентные меры — позади колонны движется кортеж из нескольких полицейских автомобилей, с разных сторон за порядком следят силы жандармерии и полиции. Во время шествия они пресекли еще несколько попыток провокаций со стороны украинцев.В прошлом году акция "Бессмертный полк" в Париже ограничилась шествием по кладбищу Пер-Лашез. В этом году, как рассказал РИА Новости посол Алексей Мешков, французские власти дали разрешение на проведение шествия в традиционном формате.
https://ria.ru/20230508/polk-1870435909.html
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353
60
Стычки между полицией и провокаторами перед началом акции "Бессмертный полк" в Париже
Полиция в Париже зачистила площадь Республики, где стартует акция "Бессмертный полк", от провокаторов с украинской символикой и антироссийскими лозунгами, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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в мире, париж, россия, алексей мешков, день победы
В мире, Париж, Россия, Алексей Мешков, День Победы
В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка"

Полиция в Париже разогнала провокаторов с площади, где началась акция "Бессмертный полк"

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Парижская полиция очистила от провокаторов площадь Республики, где стартует акция "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск). В самом начале к месту сбора стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Но полицейские быстро вытеснили их с площади.
Шествие "Бессмертного полка" движется в сторону кладбища Пер-Лашез под песни времен Великой Отечественной войны.
В этом году французская полиция приняла беспрецедентные меры — позади колонны движется кортеж из нескольких полицейских автомобилей, с разных сторон за порядком следят силы жандармерии и полиции. Во время шествия они пресекли еще несколько попыток провокаций со стороны украинцев.
В прошлом году акция "Бессмертный полк" в Париже ограничилась шествием по кладбищу Пер-Лашез. В этом году, как рассказал РИА Новости посол Алексей Мешков, французские власти дали разрешение на проведение шествия в традиционном формате.
Бессмертный полк: акция памяти в городах мира - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Вчера, 10:43
 
В миреПарижРоссияАлексей МешковДень Победы
 
 
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