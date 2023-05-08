https://ria.ru/20230508/paris-1870523763.html

Акция "Бессмертный полк" прошла в Париже, несмотря на провокации﻿

Акция "Бессмертный полк" прошла в Париже, несмотря на провокации﻿ - РИА Новости, 08.05.2023

Акция "Бессмертный полк" прошла в Париже, несмотря на провокации﻿

Акция "Бессмертный полк" состоялась в Париже, несмотря на попытки провокаторов ее сорвать, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:32

2023-05-08T21:32

2023-05-08T21:32

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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в Париже, несмотря на попытки провокаторов ее сорвать, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Акция началась в понедельник в 14.00 по местному времени (15.00 мск) на площади Республики, где в столице Франции традиционно проходят демонстрации. Далее шествие направилось в сторону кладбища Пер-Лашез. По оценке корреспондента РИА Новости, в шествии участвовали порядка 200 человек. "Эта Победа должна служить нам примером сегодня, особенно в условиях тяжелого геополитического кризиса, который снова охватывает наш континент. Давайте помнить о том моменте единства, когда наши страны, наши народы в едином строю завершили войну, установили мир. И давайте помнить, что теперь наша очередь", - сказал организатор акции, руководитель ассоциации "Франция - Россия: скорая помощь" Георгий Шепелев, выступая перед участниками. Как сообщил Шепелев в разговоре с РИА Новости, в акции "Бессмертный полк" помимо россиян участвовали представители Украины, Молдавии и Казахстана. "В этот раз на акцию пришли много французов, в том числе наши партнеры из движения "За мир", - рассказал собеседник агентства. Он подтвердил, что акция проходила усиленным контролем французских правоохранительных органов. Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, в самом начале к месту сбора участников акции стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Однако французская полиция быстро вытеснила их с площади. Провокаторы неоднократно пытались сорвать шествие. Так, две девушки предприняли попытку помешать возложению цветов на кладбище Пер-Лашез, спев гимн украинских националистов "Червона калина", однако их увели сотрудники французских служб безопасности. В этом году французская полиция приняла беспрецедентные меры для обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже. Кортеж из нескольких полицейских автомобилей двигался по маршруту шествия позади колонны участников. Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что французские власти в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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Усиленные меры безопасности на акции "Бессмертный полк" в Париже Французская полиция приняла беспрецедентные меры для обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в 14.00 по местному времени (15.00 мск) на площади Республики, где в Париже традиционно проходят демонстраци 2023-05-08T21:32 true PT0M43S

"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран. 2023-05-08T21:32 true PT1M43S

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в мире, париж, россия, томск, день победы, алексей мешков