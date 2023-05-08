https://ria.ru/20230508/paris-1870508964.html
В Париже украинские провокаторы не смогли помешать "Бессмертному полку"
В Париже украинские провокаторы не смогли помешать "Бессмертному полку" - РИА Новости, 08.05.2023
В Париже украинские провокаторы не смогли помешать "Бессмертному полку"
Провокаторы попытались сорвать возложение цветов на кладбище Пер-Лашез в Париже, спев гимн украинских националистов "Червона калина", их вывели сотрудники... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T19:14
2023-05-08T19:14
2023-05-08T23:23
в мире
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украинская повстанческая армия
день победы
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ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Провокаторы попытались сорвать возложение цветов на кладбище Пер-Лашез в Париже, спев гимн украинских националистов "Червона калина", их вывели сотрудники французских служб безопасности, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Акция "Бессмертный полк" началась в понедельник в 14:00 по местному времени (15:00 мск) на площади Республики, где в Париже традиционно проходят демонстрации. В самом начале к месту сбора участников акции стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Однако французская полиция быстро вытеснила их с площади. Далее шествие направилось в сторону кладбища Пер-Лашез. На мемориале участники "Бессмертного полка" сделали несколько остановок у памятников участникам движения Сопротивления. Во время одной из остановок две девушки взяли цветы для возложения к памятнику и начали петь песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности запрещенных в России "Украинской повстанческой армии" (УПА)* и полка "Азов"**.Сотрудники французских служб безопасности быстро вмешались и увели нарушителей, после чего шествие продолжилось. В этом году французская полиция приняла беспрецедентные меры обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже. Кортеж из нескольких полицейских автомобилей двигался по маршруту шествия за колонной участников. В ходе шествия сотрудники французской полиции пресекли несколько попыток провокаций со стороны украинцев. "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Террористическая организация, запрещенная в России.
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Стычки между полицией и провокаторами перед началом акции "Бессмертный полк" в Париже
Полиция в Париже зачистила площадь Республики, где стартует акция "Бессмертный полк", от провокаторов с украинской символикой и антироссийскими лозунгами, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2023-05-08T19:14
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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
2023-05-08T19:14
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в мире, париж, россия, томск, украинская повстанческая армия, день победы, видео
В мире, Париж, Россия, Томск, Украинская повстанческая армия, День Победы
В Париже украинские провокаторы не смогли помешать "Бессмертному полку"
Правоохранители Парижа не дали украинским провокаторам сорвать акцию "Бессмертного полка"
ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости. Провокаторы попытались сорвать возложение цветов на кладбище Пер-Лашез в Париже, спев гимн украинских националистов "Червона калина", их вывели сотрудники французских служб безопасности, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Акция "Бессмертный полк" началась в понедельник в 14:00 по местному времени (15:00 мск) на площади Республики, где в Париже традиционно проходят демонстрации.
В самом начале к месту сбора участников акции стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Однако французская полиция быстро вытеснила их с площади.
Далее шествие направилось в сторону кладбища Пер-Лашез.
На мемориале участники "Бессмертного полка" сделали несколько остановок у памятников участникам движения Сопротивления.
Во время одной из остановок две девушки взяли цветы для возложения к памятнику и начали петь песню "Червона калина", которую считают гимном украинских националистов, в частности запрещенных в России
"Украинской повстанческой армии" (УПА)* и полка "Азов"**.
Сотрудники французских служб безопасности быстро вмешались и увели нарушителей, после чего шествие продолжилось.
В этом году французская полиция приняла беспрецедентные меры обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже. Кортеж из нескольких полицейских автомобилей двигался по маршруту шествия за колонной участников.
В ходе шествия сотрудники французской полиции пресекли несколько попыток провокаций со стороны украинцев.
"Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Террористическая организация, запрещенная в России.