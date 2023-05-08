https://ria.ru/20230508/paris-1870494333.html

В Париже приняли усиленные меры безопасности для "Бессмертного полка"

В Париже приняли усиленные меры безопасности для "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2023

В Париже приняли усиленные меры безопасности для "Бессмертного полка"

Французская полиция приняла беспрецедентные меры для обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:31

2023-05-08T17:31

2023-05-08T17:49

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алексей мешков

день победы

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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Французская полиция приняла беспрецедентные меры для обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в 14.00 по местному времени (15.00 мск) на площади Республики, где в Париже традиционно проходят демонстрации. В самом начале к месту сбора участников акции стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Однако французская полиция быстро вытеснила их с площади. Шествие направилось в сторону кладбища Пер-Лашез, которое должно стать конечной точкой маршрута. В этом году для охраны шествия французская полиция приняла беспрецедентные меры. Кортеж из нескольких полицейских автомобилей движется позади колонны участников "Бессмертного полка". Также с разных сторон шествие контролируют силы жандармерии и полиции. В ходе шествия сотрудники французской полиции пресекли несколько попыток провокаций со стороны украинцев. Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что французские власти в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Усиленные меры безопасности на акции "Бессмертный полк" в Париже Французская полиция приняла беспрецедентные меры для обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в 14.00 по местному времени (15.00 мск) на площади Республики, где в Париже традиционно проходят демонстраци 2023-05-08T17:31 true PT0M43S

"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран. 2023-05-08T17:31 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, париж, россия, томск, алексей мешков, день победы