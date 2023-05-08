https://ria.ru/20230508/paris-1870494333.html
В Париже приняли усиленные меры безопасности для "Бессмертного полка"
В Париже приняли усиленные меры безопасности для "Бессмертного полка" - РИА Новости, 08.05.2023
В Париже приняли усиленные меры безопасности для "Бессмертного полка"
Французская полиция приняла беспрецедентные меры для обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:31
2023-05-08T17:31
2023-05-08T17:49
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ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Французская полиция приняла беспрецедентные меры для обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в 14.00 по местному времени (15.00 мск) на площади Республики, где в Париже традиционно проходят демонстрации. В самом начале к месту сбора участников акции стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Однако французская полиция быстро вытеснила их с площади. Шествие направилось в сторону кладбища Пер-Лашез, которое должно стать конечной точкой маршрута. В этом году для охраны шествия французская полиция приняла беспрецедентные меры. Кортеж из нескольких полицейских автомобилей движется позади колонны участников "Бессмертного полка". Также с разных сторон шествие контролируют силы жандармерии и полиции. В ходе шествия сотрудники французской полиции пресекли несколько попыток провокаций со стороны украинцев. Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что французские власти в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
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Усиленные меры безопасности на акции "Бессмертный полк" в Париже
Французская полиция приняла беспрецедентные меры для обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась в 14.00 по местному времени (15.00 мск) на площади Республики, где в Париже традиционно проходят демонстраци
2023-05-08T17:31
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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
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в мире, париж, россия, томск, алексей мешков, день победы
В мире, Париж, Россия, Томск, Алексей Мешков, День Победы
В Париже приняли усиленные меры безопасности для "Бессмертного полка"
Полиция в Париже приняла беспрецедентные меры ради безопасности "Бессмертного полка"
ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Французская полиция приняла беспрецедентные меры для обеспечения безопасности акции "Бессмертный полк" в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась в 14.00 по местному времени (15.00 мск) на площади Республики, где в Париже традиционно проходят демонстрации.
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В самом начале к месту сбора участников акции стали подходить провокаторы с украинской символикой, которые выкрикивали антироссийские лозунги. Однако французская полиция быстро вытеснила их с площади.
Шествие направилось в сторону кладбища Пер-Лашез, которое должно стать конечной точкой маршрута.
В этом году для охраны шествия французская полиция приняла беспрецедентные меры. Кортеж из нескольких полицейских автомобилей движется позади колонны участников "Бессмертного полка". Также с разных сторон шествие контролируют силы жандармерии и полиции. В ходе шествия сотрудники французской полиции пресекли несколько попыток провокаций со стороны украинцев.
Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков
сообщил РИА Новости, что французские власти в этом году дали разрешение на проведение акции "Бессмертный полк" в традиционном формате.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России
и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.