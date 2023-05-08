https://ria.ru/20230508/parad-1870533886.html

Москве пообещали чистое небо во время парада Победы

Москве пообещали чистое небо во время парада Победы - РИА Новости, 08.05.2023

Москве пообещали чистое небо во время парада Победы

Метеоусловия будут благоприятными для проведения авиачасти парада Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T23:19

2023-05-08T23:19

2023-05-08T23:19

общество

москва

евгений тишковец

день победы

россия

парад победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеоусловия будут благоприятными для проведения авиачасти парада Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что разгонять облака не потребуется, так как метеоусловия в столице будут благоприятные. "На 10-11 часов будет 6-9 баллов облачности верхней и среднего яруса с нижней кромкой выше 2000 метров. Видимость более 10 километров. Это простые метеоусловия, опасных явлений нет. Поэтому выполнение группового полета можно провести без ограничений", - сказал Тишковец.

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