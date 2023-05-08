https://ria.ru/20230508/parad-1870533886.html
Москве пообещали чистое небо во время парада Победы
Москве пообещали чистое небо во время парада Победы - РИА Новости, 08.05.2023
Москве пообещали чистое небо во время парада Победы
Метеоусловия будут благоприятными для проведения авиачасти парада Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:19
2023-05-08T23:19
2023-05-08T23:19
общество
москва
евгений тишковец
день победы
россия
парад победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеоусловия будут благоприятными для проведения авиачасти парада Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что разгонять облака не потребуется, так как метеоусловия в столице будут благоприятные. "На 10-11 часов будет 6-9 баллов облачности верхней и среднего яруса с нижней кромкой выше 2000 метров. Видимость более 10 километров. Это простые метеоусловия, опасных явлений нет. Поэтому выполнение группового полета можно провести без ограничений", - сказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, день победы, россия, парад победы
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы, Россия, Парад Победы
Москве пообещали чистое небо во время парада Победы
Метеоусловия в Москве будут благоприятными для проведения авиачасти парада Победы 9 мая
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Метеоусловия будут благоприятными для проведения авиачасти парада Победы 9 мая в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что разгонять облака не потребуется, так как метеоусловия в столице будут благоприятные.
"На 10-11 часов будет 6-9 баллов облачности верхней и среднего яруса с нижней кромкой выше 2000 метров. Видимость более 10 километров. Это простые метеоусловия, опасных явлений нет. Поэтому выполнение группового полета можно провести без ограничений", - сказал Тишковец.
Почти все лидеры стран СНГ прибыли в Москву для участия в параде Победы