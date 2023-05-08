В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада
Песков: в Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада Победы
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Принимаются все необходимые меры безопасности, <…> тем более когда речь идет о присутствии иностранных гостей, <...> о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, — все делается для этого", — сказал он.
По словам чиновника, Россия имеет дело с киевским режимом, поэтому необходимо проявлять бдительность.
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"Мы имеем дело с вот таким киевским режимом, что обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, и лишний раз подтверждает правоту Путина, когда он принял решение начать спецоперацию", — подчеркнул Песков.
В понедельник днем представитель Кремля заявил, что президент по традиции выступит с речью на параде в честь 9 Мая, но анонсировать содержание его выступления заранее не будут.
Как ожидается, завтрашнее мероприятие также посетят лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.