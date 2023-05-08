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В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада - РИА Новости, 08.05.2023
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18:17 08.05.2023 (обновлено: 21:15 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/parad-1870502558.html
В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада
В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада - РИА Новости, 08.05.2023
В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада
В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:17
2023-05-08T21:15
москва
день победы
россия
дмитрий песков
парад победы
общество
армения
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Принимаются все необходимые меры безопасности, &lt;…&gt; тем более когда речь идет о присутствии иностранных гостей, &lt;...&gt; о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, — все делается для этого", — сказал он.По словам чиновника, Россия имеет дело с киевским режимом, поэтому необходимо проявлять бдительность. В понедельник днем представитель Кремля заявил, что президент по традиции выступит с речью на параде в честь 9 Мая, но анонсировать содержание его выступления заранее не будут. Как ожидается, завтрашнее мероприятие также посетят лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
https://ria.ru/20230508/metro-1870478789.html
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москва, день победы, россия, дмитрий песков, парад победы, общество, армения
Москва, День Победы, Россия, Дмитрий Песков, Парад Победы, Общество, Армения
В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада

Песков: в Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада Победы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Принимаются все необходимые меры безопасности, <…> тем более когда речь идет о присутствии иностранных гостей, <...> о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, — все делается для этого", — сказал он.
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По словам чиновника, Россия имеет дело с киевским режимом, поэтому необходимо проявлять бдительность.
«
"Мы имеем дело с вот таким киевским режимом, что обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, и лишний раз подтверждает правоту Путина, когда он принял решение начать спецоперацию", — подчеркнул Песков.
В понедельник днем представитель Кремля заявил, что президент по традиции выступит с речью на параде в честь 9 Мая, но анонсировать содержание его выступления заранее не будут.
Как ожидается, завтрашнее мероприятие также посетят лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
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