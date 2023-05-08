https://ria.ru/20230508/parad-1870502558.html

В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада

В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада - РИА Новости, 08.05.2023

В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности парада

В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:17

2023-05-08T18:17

2023-05-08T21:15

москва

день победы

россия

дмитрий песков

парад победы

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на Параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Принимаются все необходимые меры безопасности, <…> тем более когда речь идет о присутствии иностранных гостей, <...> о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, — все делается для этого", — сказал он.По словам чиновника, Россия имеет дело с киевским режимом, поэтому необходимо проявлять бдительность. В понедельник днем представитель Кремля заявил, что президент по традиции выступит с речью на параде в честь 9 Мая, но анонсировать содержание его выступления заранее не будут. Как ожидается, завтрашнее мероприятие также посетят лидеры Армении, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

https://ria.ru/20230508/metro-1870478789.html

https://ria.ru/20230505/priem-1869954558.html

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москва, день победы, россия, дмитрий песков, парад победы, общество, армения