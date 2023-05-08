https://ria.ru/20230508/otmena-1870453337.html
Аксенов прокомментировал решение Зеленского об отмене 9 мая
Аксенов прокомментировал решение Зеленского об отмене 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
Аксенов прокомментировал решение Зеленского об отмене 9 мая
Решение Владимира Зеленского установить на Украине 9 мая День Европы подлое, но ожидаемое, потому что День Победы не может быть праздником бандеровской власти,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:00
2023-05-08T13:00
2023-05-08T13:00
украина
киев
европа
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского установить на Украине 9 мая День Европы подлое, но ожидаемое, потому что День Победы не может быть праздником бандеровской власти, написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее в понедельник Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. В указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также ради "обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте". "Решение подлое, но ожидаемое. День Победы – праздник наследников победителей, которые остаются верными памяти предков. Это праздник в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами Советского Союза сломал хребет нацизму. К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения. Они не победители, а вечно проигравшие – и тогда, и сегодня. День Победы – не их ценность. А о тех отвратительных ценностях современной Европы, к которым мечтает приобщиться нацистский режим, все отлично знают", - написал Аксенов в своем телегам-канале.
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870444228.html
украина
киев
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, европа, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), республика крым
Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Аксенов прокомментировал решение Зеленского об отмене 9 мая
Глава Крыма Аксенов заявил, что День победы не может быть праздником бандеровской власти