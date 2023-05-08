https://ria.ru/20230508/otmena-1870453337.html

Аксенов прокомментировал решение Зеленского об отмене 9 мая

Аксенов прокомментировал решение Зеленского об отмене 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023

Аксенов прокомментировал решение Зеленского об отмене 9 мая

Решение Владимира Зеленского установить на Украине 9 мая День Европы подлое, но ожидаемое, потому что День Победы не может быть праздником бандеровской власти,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:00

2023-05-08T13:00

2023-05-08T13:00

украина

киев

европа

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского установить на Украине 9 мая День Европы подлое, но ожидаемое, потому что День Победы не может быть праздником бандеровской власти, написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее в понедельник Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. В указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также ради "обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте". "Решение подлое, но ожидаемое. День Победы – праздник наследников победителей, которые остаются верными памяти предков. Это праздник в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами Советского Союза сломал хребет нацизму. К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения. Они не победители, а вечно проигравшие – и тогда, и сегодня. День Победы – не их ценность. А о тех отвратительных ценностях современной Европы, к которым мечтает приобщиться нацистский режим, все отлично знают", - написал Аксенов в своем телегам-канале.

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870444228.html

украина

киев

европа

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, киев, европа, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), республика крым