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СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению - РИА Новости, 08.05.2023
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01:20 08.05.2023
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СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению
СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению - РИА Новости, 08.05.2023
СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению
Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению, написали обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T01:20
2023-05-08T01:20
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению, написали обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.Журналисты сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу".“На данный момент противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы”, — рассказал Игнат.В последние недели российская авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению

Telegraph: российские планирующие бомбы сорвали планы Украины по контрнаступлению ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУправляемая планирующая авиационная бомба
Управляемая планирующая авиационная бомба - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Управляемая планирующая авиационная бомба. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению, написали обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.
«
"По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день. В то время как мир ожидает контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование", — написали они.
Журналисты сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу".
“На данный момент противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы”, — рассказал Игнат.
В последние недели российская авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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