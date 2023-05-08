https://ria.ru/20230508/oruzhie-1870401124.html

СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению

СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению - РИА Новости, 08.05.2023

СМИ: российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению

Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению, написали обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T01:20

2023-05-08T01:20

2023-05-08T01:20

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению, написали обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.Журналисты сослались на мнение советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу".“На данный момент противник использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья. Во всех этих регионах враг уже около месяца интенсивно использует планирующие бомбы”, — рассказал Игнат.В последние недели российская авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.

https://ria.ru/20230503/bomba-1869415069.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина