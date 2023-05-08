В США объяснили, почему Запад оправдывает украинских нацистов
Американский журналист Блюменталь: НАТО стоит за воюющими с Россией украинскими нацистами
© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинские неонацистские группировки, противостоящие России, сражаются за НАТО, написал в Twitter обозреватель издания Gray Zone Макс Блюменталь.
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"Как вы думаете, почему WSJ обеляет хорошо задокументированное нацистское прошлое Сергея Филимонова и прославляет созданное им подразделение "Гонор"? По той же причине, по которой Германия спонсировала его кинокарьеру: нацисты воюют за НАТО на передовой против России", — объяснил журналист.
Обозреватель упомянул, что американское издание Wall Street Journal в одном из своих материалов попыталось "обелить" украинского нациста Филимонова тем, что его группировка "противостояла коррупции". Однако, отметил Блюменталь, его подразделение принимало участие в спонсируемой Киевом облаве на цыган в 2018 году, а деятельность "Гонора" обеспечивалась "долларами американских налогоплательщиков".
"Гонор", по словам его лидера, изначально создан как антикоррупционное движение. После начала спецоперации оно "переквалифицировалось" в нацбатальон, ставший частью 67-й механизированной бригады ВСУ.