https://ria.ru/20230508/opravdanie-1870401255.html

В США объяснили, почему Запад оправдывает украинских нацистов

В США объяснили, почему Запад оправдывает украинских нацистов - РИА Новости, 08.05.2023

В США объяснили, почему Запад оправдывает украинских нацистов

Украинские неонацистские группировки, противостоящие России, сражаются за НАТО, написал в Twitter обозреватель издания Gray Zone Макс Блюменталь. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T01:34

2023-05-08T01:34

2023-05-08T06:05

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украинские неонацистские группировки, противостоящие России, сражаются за НАТО, написал в Twitter обозреватель издания Gray Zone Макс Блюменталь.Обозреватель упомянул, что американское издание Wall Street Journal в одном из своих материалов попыталось "обелить" украинского нациста Филимонова тем, что его группировка "противостояла коррупции". Однако, отметил Блюменталь, его подразделение принимало участие в спонсируемой Киевом облаве на цыган в 2018 году, а деятельность "Гонора" обеспечивалась "долларами американских налогоплательщиков"."Гонор", по словам его лидера, изначально создан как антикоррупционное движение. После начала спецоперации оно "переквалифицировалось" в нацбатальон, ставший частью 67-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230304/mitingi-1855790455.html

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в мире, россия, германия, киев, twitter, нато