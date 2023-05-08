https://ria.ru/20230508/odezhda-1870436037.html

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов - РИА Новости, 08.05.2023

Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов

Столичный производитель модной женской одежды Tinona из отраслевого кластера "Кунцево" с начала года выпустил более 18 тысяч изделий, что на 20% больше... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:45

2023-05-08T10:45

2023-05-08T10:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичный производитель модной женской одежды Tinona из отраслевого кластера "Кунцево" с начала года выпустил более 18 тысяч изделий, что на 20% больше прошлогоднего показателя, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Tinona, основанная в 1994 году, является предприятием полного производственного цикла, специализирующемся на создании современной женской одежды."В процессе производства мы используем высококачественные материалы и тщательно отбираем каждый компонент изделия, чтобы гарантировать его долговечность, безопасность и удобство в эксплуатации. Наша одежда соответствует всем установленным требованиям", – указала коммерческий директор компании Георгий Накашидзе.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский