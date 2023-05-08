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Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов - РИА Новости, 08.05.2023
Овчинский: столичная компания увеличила выпуск одежды на 20 процентов
Столичный производитель модной женской одежды Tinona из отраслевого кластера "Кунцево" с начала года выпустил более 18 тысяч изделий, что на 20% больше... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:45
2023-05-08T10:45
2023-05-08T10:45
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичный производитель модной женской одежды Tinona из отраслевого кластера "Кунцево" с начала года выпустил более 18 тысяч изделий, что на 20% больше прошлогоднего показателя, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Tinona, основанная в 1994 году, является предприятием полного производственного цикла, специализирующемся на создании современной женской одежды."В процессе производства мы используем высококачественные материалы и тщательно отбираем каждый компонент изделия, чтобы гарантировать его долговечность, безопасность и удобство в эксплуатации. Наша одежда соответствует всем установленным требованиям", – указала коммерческий директор компании Георгий Накашидзе.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичный производитель модной женской одежды Tinona из отраслевого кластера "Кунцево" с начала года выпустил более 18 тысяч изделий, что на 20% больше прошлогоднего показателя, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"После ухода из России зарубежных брендов легкая промышленность в столице столкнулась с большим количеством вызовов, но вместе с тем открылись и новые возможности для развития. Благодаря освобождению части рынка и системной поддержке города в прошлом году производство одежды в Москве увеличилось в 6,6 раза по сравнению с 2021 годом. Столичные предприятия и сегодня продолжают активно наращивать объемы производства", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Tinona, основанная в 1994 году, является предприятием полного производственного цикла, специализирующемся на создании современной женской одежды.
"В процессе производства мы используем высококачественные материалы и тщательно отбираем каждый компонент изделия, чтобы гарантировать его долговечность, безопасность и удобство в эксплуатации. Наша одежда соответствует всем установленным требованиям", – указала коммерческий директор компании Георгий Накашидзе.