https://ria.ru/20230508/odessa-1870428609.html

Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 08.05.2023

Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов"

Площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч квадратных метров, заявила в эфире телемарафона в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:53

2023-05-08T09:53

2023-05-08T09:53

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч квадратных метров, заявила в эфире телемарафона в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе. Она заявила, что речь шла об "очень мощных" пожарах, но на данный момент они уже ликвидированы. Со своей стороны, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - также подконтрольного Украине города Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесская область