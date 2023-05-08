https://ria.ru/20230508/odessa-1870428609.html
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 08.05.2023
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч квадратных метров, заявила в эфире телемарафона в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:53
2023-05-08T09:53
2023-05-08T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч квадратных метров, заявила в эфире телемарафона в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе. Она заявила, что речь шла об "очень мощных" пожарах, но на данный момент они уже ликвидированы. Со своей стороны, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - также подконтрольного Украине города Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов"
Гуменюк: площадь пожара на складе в Одесской области превысила десять тысяч "квадратов"