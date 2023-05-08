Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/odessa-1870428609.html
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 08.05.2023
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов"
Площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч квадратных метров, заявила в эфире телемарафона в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:53
2023-05-08T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_164:554:2564:1904_1920x0_80_0_0_7036bd55804e03ad36d607eeadd3382a.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч квадратных метров, заявила в эфире телемарафона в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе. Она заявила, что речь шла об "очень мощных" пожарах, но на данный момент они уже ликвидированы. Со своей стороны, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - также подконтрольного Украине города Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:473:2441:2048_1920x0_80_0_0_5b887460a6e471a017585ede88a3d572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
Площадь пожара на складе под Одессой превысила десять тысяч "квадратов"

Гуменюк: площадь пожара на складе в Одесской области превысила десять тысяч "квадратов"

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Одесской области составила 10 тысяч квадратных метров, заявила в эфире телемарафона в понедельник пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк.
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в ряде городов и областей Украины, включая Киев, после звучавшей там воздушной тревоги. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Одессе.
«
"На участках, куда попали ракеты, начались пожары. В складском помещении это более 10 тысяч квадратных метров", - заявила она в эфире национального телемарафона "Единые новости".
Она заявила, что речь шла об "очень мощных" пожарах, но на данный момент они уже ликвидированы.
Со своей стороны, глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал об ударе по украинским складам и позициям в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также что серия взрывов ночью была слышна и в разных районах областного центра - также подконтрольного Украине города Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
Тьма пришла на Украину надолго
27 ноября 2022, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала