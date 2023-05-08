https://ria.ru/20230508/obstrel-1870530380.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Александровку

Украинские войска за 15 минут выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке и... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T22:49

2023-05-08T22:49

2023-05-08T22:49

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке и семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке и Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.50 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 22.05 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.05 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230508/vzryv-1870526407.html

https://ria.ru/20230508/artemovsk-1870519760.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

россия

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины