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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой
Украинские войска в 14.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:57
2023-05-08T14:57
2023-05-08T14:57
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Кроме того, украинские войска за 15 минут выпустили по Ясиноватой девять снарядов калибром 152 миллиметра. В 14.35 обстрелу со стороны украинских войск подверглась Горловка, по которой выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой