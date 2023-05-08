https://ria.ru/20230508/obstrel-1870470555.html

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой

Украинские войска в 14.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:57

2023-05-08T14:57

2023-05-08T14:57

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 выпустили десять ракет из РСЗО по Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.30 – населенный пункт Очеретино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Кроме того, украинские войска за 15 минут выпустили по Ясиноватой девять снарядов калибром 152 миллиметра. В 14.35 обстрелу со стороны украинских войск подверглась Горловка, по которой выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230508/obstrel-1870441159.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия