https://ria.ru/20230508/obstrel-1870465362.html

Пятеро жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины

Пятеро жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 08.05.2023

Пятеро жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины

Четверо человек пострадали во время массированного обстрела украинскими военными приграничного города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:14

2023-05-08T14:14

2023-05-08T16:47

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

украина

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870464875_0:422:960:962_1920x0_80_0_0_d042dc9efb84b439708a7336db661013.jpg

БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Четверо человек пострадали во время массированного обстрела украинскими военными приграничного города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших", — написал он.По словам главы региона, двоих человек доставят в центральную районную больницу, остальные отказались от госпитализации.Позднее Гладков заявил, что количество пострадавших выросло до пяти, у них всех колотые ранения легкой степени тяжести.Он также уточнил, что в результате атаки шесть многоквартирных домов получили повреждения: посечены фасады и кровля, выбиты окна. Сейчас все оперативные службы и глава округа находятся на месте произошедшего, проводится подомовой обход территории, отметил Гладков.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет около 40 тысяч человек. Город регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Так, в субботу после прямого попадания снарядов повреждения получили школа и торговый центр, пострадал местный житель, он находится в тяжелом состоянии.На всей территории всей Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230506/schebekino-1870212135.html

https://ria.ru/20230507/obstrel-1870312620.html

шебекино

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины