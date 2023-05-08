Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 08.05.2023 (обновлено: 11:38 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/obstrel-1870441159.html
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 11.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:32
2023-05-08T11:38
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.20 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.В это же время украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230508/obstrely-1870409687.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.20 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
В это же время украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия обстрелов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS
Вчера, 06:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПетровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала