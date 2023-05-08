https://ria.ru/20230508/obstrel-1870441159.html

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

Украинские войска в 11.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:32

2023-05-08T11:32

2023-05-08T11:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

петровский район

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.20 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.В это же время украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230508/obstrely-1870409687.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, петровский район