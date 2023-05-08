https://ria.ru/20230508/obstrel-1870434721.html
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, предварительно, есть раненые и разрушения - власти города РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:36
2023-05-08T10:36
2023-05-08T10:36
запорожская область
происшествия
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Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, предварительно, есть раненые и разрушения - власти города
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области
Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, есть раненые и разрушения