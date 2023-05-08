https://ria.ru/20230508/obstrel-1870434721.html

Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области

Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области

Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, предварительно, есть раненые и разрушения - власти города РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:36

2023-05-08T10:36

2023-05-08T10:36

запорожская область

происшествия

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Украинские войска обстреляли Пологи в Запорожской области, предварительно, есть раненые и разрушения - власти города

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, происшествия