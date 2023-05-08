https://ria.ru/20230508/obstrel-1870417936.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска за 20 минут выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:03
2023-05-08T09:03
2023-05-08T09:03
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Ведомство также зафиксировало в 08.20 мск обстрел Никитовского района Горловки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230508/obstrely-1870401667.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ за 20 минут выпустили 13 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и Горловке
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости.
Украинские войска за 20 минут выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в Совместном центре
контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Ведомство также зафиксировало в 08.20 мск обстрел Никитовского района Горловки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку