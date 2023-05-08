https://ria.ru/20230508/obstrel-1870417936.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска за 20 минут выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:03

2023-05-08T09:03

2023-05-08T09:03

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Ведомство также зафиксировало в 08.20 мск обстрел Никитовского района Горловки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230508/obstrely-1870401667.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия