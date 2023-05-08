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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 08.05.2023
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09:03 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/obstrel-1870417936.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска за 20 минут выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:03
2023-05-08T09:03
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Ведомство также зафиксировало в 08.20 мск обстрел Никитовского района Горловки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230508/obstrely-1870401667.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ за 20 минут выпустили 13 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 13 снарядов калибром 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 08.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Ведомство также зафиксировало в 08.20 мск обстрел Никитовского района Горловки, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку
01:46
 
ГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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