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На НПЗ Shell в Техасе третий день тушат пожар

На НПЗ Shell в Техасе третий день тушат пожар - РИА Новости, 08.05.2023

На НПЗ Shell в Техасе третий день тушат пожар

Пожарные в городке Дир-Парк неподалеку от техасского Хьюстона третий день тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе британской компании Shell, начав напрямую... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T02:28

2023-05-08T02:28

2023-05-08T02:28

в мире

хьюстон

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Пожарные в городке Дир-Парк неподалеку от техасского Хьюстона третий день тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе британской компании Shell, начав напрямую направлять сточные воды от тушения в судоходный канал, следует из сообщения компании. Там также отметили, что компания проводит мониторинг качества воздуха, который пока "не выявил каких-либо опасных уровней химикатов", однако местное население может наблюдать "черный дым" со стороны НПЗ. Ранее официальный представитель отраслевого гиганта Кёртис Смит заявил РИА Новости, что Shell проведет расследование причин пожара, вспыхнувшего в пятницу днем на нефтеперерабатывающем заводе неподалеку от Хьюстона. По его словам, пожар начался во второй половине дня в пятницу на предприятии в городке Дир-Парк. Как заверил представитель Shell, информации о пострадавших нет, однако небольшое число контрактных сотрудников "из соображений предосторожности" были отправлены на прохождение медицинского обследования. Между тем, отделение телеканала ABC со ссылкой на местные власти информировало, что в результате пожара на заводе Shell были госпитализированы по меньшей мере пять человек. Мэр Дир-Парка сообщил телеканалу, что первопричиной возгорания послужила утечка углерода.

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в мире, хьюстон, shell, сша