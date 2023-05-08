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На НПЗ Shell в Техасе третий день тушат пожар
На НПЗ Shell в Техасе третий день тушат пожар - РИА Новости, 08.05.2023
На НПЗ Shell в Техасе третий день тушат пожар
Пожарные в городке Дир-Парк неподалеку от техасского Хьюстона третий день тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе британской компании Shell, начав напрямую... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T02:28
2023-05-08T02:28
2023-05-08T02:28
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Пожарные в городке Дир-Парк неподалеку от техасского Хьюстона третий день тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе британской компании Shell, начав напрямую направлять сточные воды от тушения в судоходный канал, следует из сообщения компании. Там также отметили, что компания проводит мониторинг качества воздуха, который пока "не выявил каких-либо опасных уровней химикатов", однако местное население может наблюдать "черный дым" со стороны НПЗ. Ранее официальный представитель отраслевого гиганта Кёртис Смит заявил РИА Новости, что Shell проведет расследование причин пожара, вспыхнувшего в пятницу днем на нефтеперерабатывающем заводе неподалеку от Хьюстона. По его словам, пожар начался во второй половине дня в пятницу на предприятии в городке Дир-Парк. Как заверил представитель Shell, информации о пострадавших нет, однако небольшое число контрактных сотрудников "из соображений предосторожности" были отправлены на прохождение медицинского обследования. Между тем, отделение телеканала ABC со ссылкой на местные власти информировало, что в результате пожара на заводе Shell были госпитализированы по меньшей мере пять человек. Мэр Дир-Парка сообщил телеканалу, что первопричиной возгорания послужила утечка углерода.
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На НПЗ Shell в Техасе третий день тушат пожар
Shell: На НПЗ компании в Техасе третий день тушат пожар, направляя стоки в местный канал
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Пожарные в городке Дир-Парк неподалеку от техасского Хьюстона третий день тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе британской компании Shell, начав напрямую направлять сточные воды от тушения в судоходный канал, следует из сообщения компании.
«
"В результате большого количества воды, необходимого для контроля над пожаром, емкость хранилища сточных вод оказалась превышена, и сточные воды в настоящее время направляются в судоходный канал Хьюстона как часть контролируемого сброса", - указано в заявлении Shell в Twitter.
Там также отметили, что компания проводит мониторинг качества воздуха, который пока "не выявил каких-либо опасных уровней химикатов", однако местное население может наблюдать "черный дым" со стороны НПЗ.
Ранее официальный представитель отраслевого гиганта Кёртис Смит заявил РИА Новости, что Shell
проведет расследование причин пожара, вспыхнувшего в пятницу днем на нефтеперерабатывающем заводе неподалеку от Хьюстона
. По его словам, пожар начался во второй половине дня в пятницу на предприятии в городке Дир-Парк. Как заверил представитель Shell, информации о пострадавших нет, однако небольшое число контрактных сотрудников "из соображений предосторожности" были отправлены на прохождение медицинского обследования.
Между тем, отделение телеканала ABC со ссылкой на местные власти информировало, что в результате пожара на заводе Shell были госпитализированы по меньшей мере пять человек. Мэр Дир-Парка сообщил телеканалу, что первопричиной возгорания послужила утечка углерода.
В США при взрыве на НПЗ пострадали два человека