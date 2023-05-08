Рейтинг@Mail.ru
Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/natsizm-1870467868.html
Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии
Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии - РИА Новости, 08.05.2023
Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии
Проживающий в Приднестровье ветеран Великой Отечественной войны Владимир Громов заявил РИА Новости, что в годы Великой Отечественной войны в Латвии и Эстонии... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:36
2023-05-08T14:36
в мире
латвия
эстония
великая отечественная война (1941-1945)
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870020937_0:383:2946:2040_1920x0_80_0_0_9b7d5c400962db7f6fbc503baeba5e3d.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Проживающий в Приднестровье ветеран Великой Отечественной войны Владимир Громов заявил РИА Новости, что в годы Великой Отечественной войны в Латвии и Эстонии было много сторонников нацизма. Громов был призван в Красную Армию в 1943 году в возрасте 17 лет. Служил в 8-й Панфиловской дивизии 2-го Прибалтийского фронта, принимал участие в ликвидации курляндской группировки немецких войск в Латвии, которая была уничтожена уже после после официальной капитуляции гитлеровской Германии. "Как сейчас помню, разговаривал с одним - он мне сказал: мол, я простой рабочий, а вот все остальные тут фашисты. Они же против нас воевали", - сказал ветеран, напомнив, что с разгромом нацизма сопротивление советским войскам в Прибалтике не прекратилось. "Там потом после войны были эти "Лесные братья"... А сейчас там сносят памятники (советским воинам-освободителям - ред.), не нравятся они им", - отметил ветеран. Сейчас Владимиру Громову 96 лет. За мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками он награжден орденом Славы III степени, двумя орденами Отечественной войны, медалями Жукова и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне".
https://ria.ru/20230508/dokumenty-1870423100.html
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
латвия
эстония
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870020937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfd4982358735213833140f617e493ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, эстония, великая отечественная война (1941-1945), приднестровская молдавская республика
В мире, Латвия, Эстония, Великая Отечественная война (1941-1945), Приднестровская Молдавская Республика
Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии

Ветеран Громов: в Латвии и Эстонии в годы ВОВ было много сторонников нацизма

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВетеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе
Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Проживающий в Приднестровье ветеран Великой Отечественной войны Владимир Громов заявил РИА Новости, что в годы Великой Отечественной войны в Латвии и Эстонии было много сторонников нацизма.
Громов был призван в Красную Армию в 1943 году в возрасте 17 лет. Служил в 8-й Панфиловской дивизии 2-го Прибалтийского фронта, принимал участие в ликвидации курляндской группировки немецких войск в Латвии, которая была уничтожена уже после после официальной капитуляции гитлеровской Германии.
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
ФСБ опубликовала документы об убийствах гитлеровцами жителей Артемовска
Вчера, 09:33
"Как сейчас помню, разговаривал с одним - он мне сказал: мол, я простой рабочий, а вот все остальные тут фашисты. Они же против нас воевали", - сказал ветеран, напомнив, что с разгромом нацизма сопротивление советским войскам в Прибалтике не прекратилось. "Там потом после войны были эти "Лесные братья"... А сейчас там сносят памятники (советским воинам-освободителям - ред.), не нравятся они им", - отметил ветеран.
Сейчас Владимиру Громову 96 лет. За мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками он награжден орденом Славы III степени, двумя орденами Отечественной войны, медалями Жукова и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне".
Последние бои за Берлин возле Рейхстага. Май 1945 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется
Вчера, 13:52
 
В миреЛатвияЭстонияВеликая Отечественная война (1941-1945)Приднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала