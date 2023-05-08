Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии
Ветеран Громов: в Латвии и Эстонии в годы ВОВ было много сторонников нацизма
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВетеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе
Ветеран-фронтовик Великой Отечественной войны Владимир Иванович Громов во время поздравления с наступающим Днем Победы представителями русской общины и посольства России в Тирасполе
ТИРАСПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Проживающий в Приднестровье ветеран Великой Отечественной войны Владимир Громов заявил РИА Новости, что в годы Великой Отечественной войны в Латвии и Эстонии было много сторонников нацизма.
Громов был призван в Красную Армию в 1943 году в возрасте 17 лет. Служил в 8-й Панфиловской дивизии 2-го Прибалтийского фронта, принимал участие в ликвидации курляндской группировки немецких войск в Латвии, которая была уничтожена уже после после официальной капитуляции гитлеровской Германии.
"Как сейчас помню, разговаривал с одним - он мне сказал: мол, я простой рабочий, а вот все остальные тут фашисты. Они же против нас воевали", - сказал ветеран, напомнив, что с разгромом нацизма сопротивление советским войскам в Прибалтике не прекратилось. "Там потом после войны были эти "Лесные братья"... А сейчас там сносят памятники (советским воинам-освободителям - ред.), не нравятся они им", - отметил ветеран.
Сейчас Владимиру Громову 96 лет. За мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками он награжден орденом Славы III степени, двумя орденами Отечественной войны, медалями Жукова и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне".