https://ria.ru/20230508/natsizm-1870467868.html

Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии

Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии - РИА Новости, 08.05.2023

Ветеран рассказал о сторонниках нацизма в Латвии и Эстонии

Проживающий в Приднестровье ветеран Великой Отечественной войны Владимир Громов заявил РИА Новости, что в годы Великой Отечественной войны в Латвии и Эстонии... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:36

2023-05-08T14:36

2023-05-08T14:36

в мире

латвия

эстония

великая отечественная война (1941-1945)

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Проживающий в Приднестровье ветеран Великой Отечественной войны Владимир Громов заявил РИА Новости, что в годы Великой Отечественной войны в Латвии и Эстонии было много сторонников нацизма. Громов был призван в Красную Армию в 1943 году в возрасте 17 лет. Служил в 8-й Панфиловской дивизии 2-го Прибалтийского фронта, принимал участие в ликвидации курляндской группировки немецких войск в Латвии, которая была уничтожена уже после после официальной капитуляции гитлеровской Германии. "Как сейчас помню, разговаривал с одним - он мне сказал: мол, я простой рабочий, а вот все остальные тут фашисты. Они же против нас воевали", - сказал ветеран, напомнив, что с разгромом нацизма сопротивление советским войскам в Прибалтике не прекратилось. "Там потом после войны были эти "Лесные братья"... А сейчас там сносят памятники (советским воинам-освободителям - ред.), не нравятся они им", - отметил ветеран. Сейчас Владимиру Громову 96 лет. За мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками он награжден орденом Славы III степени, двумя орденами Отечественной войны, медалями Жукова и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне".

https://ria.ru/20230508/dokumenty-1870423100.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

латвия

эстония

приднестровская молдавская республика

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в мире, латвия, эстония, великая отечественная война (1941-1945), приднестровская молдавская республика