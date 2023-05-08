https://ria.ru/20230508/nato-1870437173.html

В Китае заявили, что от экспансии НАТО можно избавиться

В Китае заявили, что от экспансии НАТО можно избавиться - РИА Новости, 08.05.2023

В Китае заявили, что от экспансии НАТО можно избавиться

Открытие НАТО офиса связи в Токио навредит всем странам региона, включая Японию, однако как и занозу всегда можно вынуть, так и экспансии организации однажды... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:58

2023-05-08T10:58

2023-05-08T22:21

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ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Открытие НАТО офиса связи в Токио навредит всем странам региона, включая Японию, однако как и занозу всегда можно вынуть, так и экспансии организации однажды придет конец, говорится в редакторской статье китайской газеты Global Times. НАТО намерена открыть офис связи в Токио в 2024 году, а также отразить в совместных документах укрепление сотрудничества с Японией в сфере безопасности в новых областях: киберпространстве, космосе и борьбе с дезинформацией, сообщила ранее газета "Никкэй", ссылаясь на интервью с представителями правительства Японии и альянса. "Это будет первый офис связи НАТО в Азии, ядовитая заноза, вонзившаяся в нее", — говорится в статье. Авторы отмечают, что создание такого офиса — это уже не символический знак, а существенный шаг НАТО по созданию так называемой системы безопасности вокруг Китая. Целью их обороны является Китай, уверены они. "Не стоит недооценивать опасность офиса связи — в долгосрочной перспективе, появившись в Азии, НАТО начнет внедрять там свою враждебную парадигму", — предостерегают авторы публикации. Если модель НАТО будет внедрена в Азии, это подорвет усилия стран региона по установлению общего порядка безопасности, говорится в статье. Ранее, комментируя сообщения об офисе связи НАТО в Токио, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион подорвет региональный мир и стабильность. По ее словам, блоковое противостояние, которое возникает в результате таких действий, должно вызывать повышенную бдительность стран региона.

https://ria.ru/20230404/nato-1862953883.html

https://ria.ru/20230208/konflikt-1850688432.html

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-05-08T10:58 true PT1M33S

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в мире, нато, китай, азия