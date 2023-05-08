https://ria.ru/20230508/naemniki-1870407486.html

Су-34 нанес удар по иностранным наемникам в Харьковской области

Су-34 нанес удар по иностранным наемникам в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2023

Су-34 нанес удар по иностранным наемникам в Харьковской области

Фронтовой бомбардировщик Су-34 сбросил управляемые бомбы на пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T05:03

2023-05-08T05:03

2023-05-08T09:14

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

су-34

безопасность

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34 сбросил управляемые бомбы на пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка", — сказал он.Кроме того, добавил офицер, на Купянском направлении российские военнослужащие вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также сорвали три попытки ротации украинских подразделений в районе Тимковки, Кисловки и Новомлынска. В окрестностях Великого Бурлука спецназовцы при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили боевую машину ЗРК "Оса", а в районе балки Шевцов Яр расчет самоходки "Мста-С" в результате контрбатарейной борьбы поразил гаубицу 2С3 "Акация".

https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870317795.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, су-34, безопасность