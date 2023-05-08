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Су-34 нанес удар по иностранным наемникам в Харьковской области
Су-34 нанес удар по иностранным наемникам в Харьковской области - РИА Новости, 08.05.2023
Су-34 нанес удар по иностранным наемникам в Харьковской области
Фронтовой бомбардировщик Су-34 сбросил управляемые бомбы на пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T05:03
2023-05-08T05:03
2023-05-08T09:14
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34 сбросил управляемые бомбы на пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский. "Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка", — сказал он.Кроме того, добавил офицер, на Купянском направлении российские военнослужащие вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также сорвали три попытки ротации украинских подразделений в районе Тимковки, Кисловки и Новомлынска. В окрестностях Великого Бурлука спецназовцы при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили боевую машину ЗРК "Оса", а в районе балки Шевцов Яр расчет самоходки "Мста-С" в результате контрбатарейной борьбы поразил гаубицу 2С3 "Акация".
https://ria.ru/20230507/spetsoperatsiya-1870317795.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по иностранным наемникам в Харьковской области
Минобороны: в Харьковской области Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наемников
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фронтовой бомбардировщик Су-34 сбросил управляемые бомбы на пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
"Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка", — сказал он.
Универсальный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной.
Кроме того, добавил офицер, на Купянском направлении российские военнослужащие вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также сорвали три попытки ротации украинских подразделений в районе Тимковки, Кисловки и Новомлынска.
В окрестностях Великого Бурлука спецназовцы при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили боевую машину ЗРК "Оса", а в районе балки Шевцов Яр расчет самоходки "Мста-С" в результате контрбатарейной борьбы поразил гаубицу 2С3 "Акация".
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