Фронтовые и всенародные: неизвестные факты о военных песнях
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАртисты филиала Театра имени Евгения Вахтангова выступают перед бойцами
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Эти песни не просто поддерживали наших солдат в военные годы. Они, по сути, были такими же участниками боев с фашистами, как и те, в чьих сердцах звучали. Какие хиты написаны во времена Великой Отечественной и стали символом Победы — в материале РИА Новости.
"Священная война": гимн от Александрова
Текст главной военной песни опубликовали спустя два дня после вторжения нацистов, а композитор Александр Александров (автор гимнов СССР и России) сразу же создал музыку.
К записи на радио партитуру для хора и оркестра напечатать не успели, и Александров просто нанес мелодию мелом на доске. Певцы и музыканты обозначили ноты в тетради.
© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкАлександр Васильевич Александров (1883-1946), народный артист СССР, композитор, с 1935-го — начальник, художественный руководитель и главный дирижер Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
Александр Васильевич Александров (1883-1946), народный артист СССР, композитор, с 1935-го — начальник, художественный руководитель и главный дирижер Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски Союза ССР
Репетировали один день — через сутки "Священную войну" впервые исполнили на Белорусском вокзале. Сейчас там об этом напоминает мемориальная доска, а песня неизменно звучит в каждом документальном фильме или телепрограмме о Великой Отечественной.
"Темная ночь": два исполнителя песни-символа
Эту песню при съемках кинофильма "Два бойца" не планировали. Но у режиссера Леонида Лукова никак не получался эпизод в землянке, где солдат пишет письмо домой. И он решил, что поможет музыка.
Композитор Никита Богословский за час сочинил мелодию, поэт Владимир Агатов —текст. Среди ночи разбудили артиста Марка Бернеса, и он помчался в студию, где буквально с двух дублей все и записали.
Леонид Утесов
Никита Богословский отдал ноты "Темной ночи" и своему другу Леониду Утесову. Его вариант вышел на пластинке еще до того, как "Два бойца" появились на киноэкране. И песня уже до премьеры пошла в народ.
Однако исполнение Бернеса, более душевное и пронзительное, чем у Утесова, куда сильнее полюбилось публике. И мы "Темную ночь" помним именно такой, как звучит в фильме.
"Синий платочек": символ фронтовой лирической песни
Ее написал польский композитор Ежи Петербургский еще до войны, одной из первых исполнила Лидия Русланова. Она включала песню в свой репертуар для многочисленных выступлений в составе фронтовых бригад.
Бойцы всегда заказывали этот незамысловатый вальс, напоминавший им о далеком доме, любимых людях и мирных временах.
Для фронтовой версии "Синего платочка" был еще один куплет, ее даже записали на пластинку, но в тираж она сразу не пошла.
© РИА Новости / Георгий Петрусов | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага
Народная артистка РСФСР Лидия Русланова выступает с концертом перед советскими воинами на ступенях Рейхстага
Дело в том, что на другой стороне была песня "В землянке", а ее судьба оказалась более сложной. Тем не менее "Синий платочек" стал еще одним лирическим символом военного времени.
"В землянке": всенародная и о любви к жене
Песню Константина Листова на слова Алексея Суркова сначала признали слишком пессимистической, ее даже отказались выпускать на пластинке. Хотя текст Сурков сочинил прямо на фронте, выйдя из-под жестокого минометного обстрела.
Шинель поэта была иссечена осколками, так что, как он вспоминал, оставалось дописать только "До тебя мне дойти нелегко…".
И песня пошла в народ, ее исполняли бойцы на фронте, слушал каждый солдат. Правда, текст слегка изменили.
В оригинале было: "Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви", а бойцы пели "от твоей негасимой любви", вспоминая далеких жен и матерей.
Когда Сурков рассказал об этом жене, уточнив, что писал стихи о силе любви к ней, то супруга иронично ответила: "Ну вот, Алешенька, народ тебя и поправил!"
"Смуглянка": довоенная песня
Многие думают, что это послевоенная вещь, сочиненная специально для фильма "В бой идут одни "старики". Нет, "Смуглянка" родилась в 1940-м. Ее создали Анатолий Новиков и Яков Шведов. А предназначалась она для музыкальной сюиты о подвигах Григория Котовского.
Вот только война прервала работу над постановкой сюиты, и песня зажила собственной жизнью. Ее записал Краснознаменный ансамбль песни и пляски, впервые она прозвучала по радио в 1944-м. Подхватили на фронтах — ну а потом песня попала в одну из самых любимых нами картин о войне.