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В Москве 9 мая временно закроют ряд улиц для проезда - РИА Новости, 08.05.2023
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14:07 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/moskva-1870464296.html
В Москве 9 мая временно закроют ряд улиц для проезда
В Москве 9 мая временно закроют ряд улиц для проезда - РИА Новости, 08.05.2023
В Москве 9 мая временно закроют ряд улиц для проезда
Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 9 мая, изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:07
2023-05-08T14:07
общество
москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
парад победы
день победы
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 9 мая, изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Девятого мая на ряде улиц в центре будет закрыт проезд и изменится работа городского транспорта", - говорится в сообщении. С 5.00 движение будет закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Также с 5.30 движение будет закрыто на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных, а с 10.00 на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат. Кроме того, С 16.00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе. До 13.00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка. С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход. Также с утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города.
https://ria.ru/20230508/parad-1870442670.html
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москва
садовое кольцо (москва)
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общество, москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, парад победы, день победы, россия
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Новый Арбат, Парад Победы, День Победы, Россия
В Москве 9 мая временно закроют ряд улиц для проезда

В центре Москвы временно закроют ряд улиц для проезда 9 мая, а также изменят работу метро

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДорожные знаки в районе международного делового центра "Москва-сити"
Дорожные знаки в районе международного делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дорожные знаки в районе международного делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 9 мая, изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Девятого мая на ряде улиц в центре будет закрыт проезд и изменится работа городского транспорта", - говорится в сообщении.
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С 5.00 движение будет закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Также с 5.30 движение будет закрыто на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных, а с 10.00 на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат.
Кроме того, С 16.00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе. До 13.00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка.
С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход. Также с утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города.
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