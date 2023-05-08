https://ria.ru/20230508/moskva-1870464296.html

В Москве 9 мая временно закроют ряд улиц для проезда

В Москве 9 мая временно закроют ряд улиц для проезда - РИА Новости, 08.05.2023

В Москве 9 мая временно закроют ряд улиц для проезда

Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 9 мая, изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:07

2023-05-08T14:07

2023-05-08T14:07

общество

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

парад победы

день победы

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 9 мая, изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Девятого мая на ряде улиц в центре будет закрыт проезд и изменится работа городского транспорта", - говорится в сообщении. С 5.00 движение будет закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Также с 5.30 движение будет закрыто на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных, а с 10.00 на улицах Большая Якиманка и Новый Арбат. Кроме того, С 16.00 будет временно закрыт проезд на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе. До 13.00 9 мая в местах ограничений запрещена парковка. С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход. Также с утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города.

https://ria.ru/20230508/parad-1870442670.html

https://ria.ru/20230508/ukrashenie-1870425621.html

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

россия

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общество, москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, парад победы, день победы, россия