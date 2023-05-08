https://ria.ru/20230508/molodezh-1870443023.html

В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети

В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети - РИА Новости, 08.05.2023

В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему антипатриотических выходок подростков в интернете, заявил, что есть молодежь, с которой нужно... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:56

2023-05-08T11:56

2023-05-08T13:05

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему антипатриотических выходок подростков в интернете, заявил, что есть молодежь, с которой нужно работать, рассказывая о прошлом, а не рушить их жизнь."Да, действительно: есть настоящие подонки, о которых говорится "горбатого могила исправит". А есть молодежь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их просто нужно воспитывать. Им нужно рассказывать о нашей стране, им нужно рассказывать о наших идеалах", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что "очень долго мы этого не делали и не рассказывали своей молодежи". "Сразу наказывать и рушить жизнь людей - это тоже не выход. Поэтому все должно быть сбалансированно. Злоумышленники должны наказываться строго по закону. А с молодежью нужно работать всем нам: и родителям, и в школе, и профессиональному образованию, и и институтам", - отметил Песков.Он подчеркнул, что это то, чем сейчас занимаются как правительство, общественные организации. "И это очень-очень важная работа", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20230502/prazdnik-1869060269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, россия, общество