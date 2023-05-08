https://ria.ru/20230508/molodezh-1870443023.html
В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети
В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети - РИА Новости, 08.05.2023
В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему антипатриотических выходок подростков в интернете, заявил, что есть молодежь, с которой нужно... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:56
2023-05-08T11:56
2023-05-08T13:05
дмитрий песков
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_49d07208638aa0a786697cac715cfdb6.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему антипатриотических выходок подростков в интернете, заявил, что есть молодежь, с которой нужно работать, рассказывая о прошлом, а не рушить их жизнь."Да, действительно: есть настоящие подонки, о которых говорится "горбатого могила исправит". А есть молодежь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их просто нужно воспитывать. Им нужно рассказывать о нашей стране, им нужно рассказывать о наших идеалах", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что "очень долго мы этого не делали и не рассказывали своей молодежи". "Сразу наказывать и рушить жизнь людей - это тоже не выход. Поэтому все должно быть сбалансированно. Злоумышленники должны наказываться строго по закону. А с молодежью нужно работать всем нам: и родителям, и в школе, и профессиональному образованию, и и институтам", - отметил Песков.Он подчеркнул, что это то, чем сейчас занимаются как правительство, общественные организации. "И это очень-очень важная работа", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20230502/prazdnik-1869060269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853407354_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed42196e9c69456df72072fa5384c9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, общество
Дмитрий Песков, Россия, Общество
В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети
Песков: есть диверсанты, а есть молодежь, которая "ни черта не понимает"
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему антипатриотических выходок подростков в интернете, заявил, что есть молодежь, с которой нужно работать, рассказывая о прошлом, а не рушить их жизнь.
"Да, действительно: есть настоящие подонки, о которых говорится "горбатого могила исправит". А есть молодежь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их просто нужно воспитывать. Им нужно рассказывать о нашей стране, им нужно рассказывать о наших идеалах", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что "очень долго мы этого не делали и не рассказывали своей молодежи". "Сразу наказывать и рушить жизнь людей - это тоже не выход. Поэтому все должно быть сбалансированно. Злоумышленники должны наказываться строго по закону. А с молодежью нужно работать всем нам: и родителям, и в школе, и профессиональному образованию, и и институтам", - отметил Песков.
Он подчеркнул, что это то, чем сейчас занимаются как правительство, общественные организации. "И это очень-очень важная работа", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Путин поручил перенести День молодежи на последнюю субботу июня