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В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети - РИА Новости, 08.05.2023
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11:56 08.05.2023 (обновлено: 13:05 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/molodezh-1870443023.html
В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети
В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети - РИА Новости, 08.05.2023
В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему антипатриотических выходок подростков в интернете, заявил, что есть молодежь, с которой нужно... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:56
2023-05-08T13:05
дмитрий песков
россия
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему антипатриотических выходок подростков в интернете, заявил, что есть молодежь, с которой нужно работать, рассказывая о прошлом, а не рушить их жизнь."Да, действительно: есть настоящие подонки, о которых говорится "горбатого могила исправит". А есть молодежь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их просто нужно воспитывать. Им нужно рассказывать о нашей стране, им нужно рассказывать о наших идеалах", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что "очень долго мы этого не делали и не рассказывали своей молодежи". "Сразу наказывать и рушить жизнь людей - это тоже не выход. Поэтому все должно быть сбалансированно. Злоумышленники должны наказываться строго по закону. А с молодежью нужно работать всем нам: и родителям, и в школе, и профессиональному образованию, и и институтам", - отметил Песков.Он подчеркнул, что это то, чем сейчас занимаются как правительство, общественные организации. "И это очень-очень важная работа", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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дмитрий песков, россия, общество
Дмитрий Песков, Россия, Общество
В Кремле ответили на вопрос об антипатриотических выходках молодежи в Сети

Песков: есть диверсанты, а есть молодежь, которая "ни черта не понимает"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя тему антипатриотических выходок подростков в интернете, заявил, что есть молодежь, с которой нужно работать, рассказывая о прошлом, а не рушить их жизнь.
"Да, действительно: есть настоящие подонки, о которых говорится "горбатого могила исправит". А есть молодежь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их просто нужно воспитывать. Им нужно рассказывать о нашей стране, им нужно рассказывать о наших идеалах", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что "очень долго мы этого не делали и не рассказывали своей молодежи". "Сразу наказывать и рушить жизнь людей - это тоже не выход. Поэтому все должно быть сбалансированно. Злоумышленники должны наказываться строго по закону. А с молодежью нужно работать всем нам: и родителям, и в школе, и профессиональному образованию, и и институтам", - отметил Песков.
Он подчеркнул, что это то, чем сейчас занимаются как правительство, общественные организации. "И это очень-очень важная работа", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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