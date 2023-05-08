https://ria.ru/20230508/moldaviya-1870486362.html

В Кишиневе волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В Кишиневе волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2023

В Кишиневе волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Представители Русского дома в Кишиневе, общественной организации "Общее дело" и молодежи столицы Молдавии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:51

2023-05-08T16:51

2023-05-08T16:51

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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Представители Русского дома в Кишиневе, общественной организации "Общее дело" и молодежи столицы Молдавии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, передав им подарки и вручив цветы, сообщили в Telegram-канале Российском центре науки и культуры (РЦНК). Как сообщили в российском центре, ветераны с удовольствием встречали гостей, искренне радовались их вниманию. "Для многих подарки стали неожиданным и приятным сюрпризом. Волонтеры, развозившие посылки, поблагодарили героев Великой Отечественной войны от имени жителей республики за их беспримерный подвиг", - рассказали в РЦНК. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230507/moldaviya-1870316104.html

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Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, рцнк, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)