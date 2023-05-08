В Кишиневе волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
В Кишиневе волонтеры Русского дома поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
© Фото : Русский дом в КишиневеСотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Представители Русского дома в Кишиневе, общественной организации "Общее дело" и молодежи столицы Молдавии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, передав им подарки и вручив цветы, сообщили в Telegram-канале Российском центре науки и культуры (РЦНК).
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"В ходе акции ветеранам-фронтовикам, живущим в Кишиневе, были переданы подарки, вручены цветы, а также поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина с великим праздником", - отметили в РЦНК.
© Фото : Русский дом в КишиневеСотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
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© Фото : Русский дом в КишиневеСотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
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Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
1 из 2
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
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Как сообщили в российском центре, ветераны с удовольствием встречали гостей, искренне радовались их вниманию. "Для многих подарки стали неожиданным и приятным сюрпризом. Волонтеры, развозившие посылки, поблагодарили героев Великой Отечественной войны от имени жителей республики за их беспримерный подвиг", - рассказали в РЦНК.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.