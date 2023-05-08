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В Кишиневе волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2023
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16:51 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/moldaviya-1870486362.html
В Кишиневе волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
В Кишиневе волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2023
В Кишиневе волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Представители Русского дома в Кишиневе, общественной организации "Общее дело" и молодежи столицы Молдавии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:51
2023-05-08T16:51
в мире
кишинев
молдавия
рцнк
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Представители Русского дома в Кишиневе, общественной организации "Общее дело" и молодежи столицы Молдавии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, передав им подарки и вручив цветы, сообщили в Telegram-канале Российском центре науки и культуры (РЦНК). Как сообщили в российском центре, ветераны с удовольствием встречали гостей, искренне радовались их вниманию. "Для многих подарки стали неожиданным и приятным сюрпризом. Волонтеры, развозившие посылки, поблагодарили героев Великой Отечественной войны от имени жителей республики за их беспримерный подвиг", - рассказали в РЦНК. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230507/moldaviya-1870316104.html
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в мире, кишинев, молдавия, рцнк, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Кишинев, Молдавия, РЦНК, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
В Кишиневе волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В Кишиневе волонтеры Русского дома поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

© Фото : Русский дом в КишиневеСотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : Русский дом в Кишиневе
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Представители Русского дома в Кишиневе, общественной организации "Общее дело" и молодежи столицы Молдавии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, передав им подарки и вручив цветы, сообщили в Telegram-канале Российском центре науки и культуры (РЦНК).
«
"В ходе акции ветеранам-фронтовикам, живущим в Кишиневе, были переданы подарки, вручены цветы, а также поздравление от президента Российской Федерации Владимира Путина с великим праздником", - отметили в РЦНК.
© Фото : Русский дом в КишиневеСотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
© Фото : Русский дом в Кишиневе
1 из 2
© Фото : Русский дом в КишиневеСотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
© Фото : Русский дом в Кишиневе
2 из 2
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
© Фото : Русский дом в Кишиневе
1 из 2
Сотрудники Русского дома в Кишеневе поздравляют ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
© Фото : Русский дом в Кишиневе
2 из 2
Как сообщили в российском центре, ветераны с удовольствием встречали гостей, искренне радовались их вниманию. "Для многих подарки стали неожиданным и приятным сюрпризом. Волонтеры, развозившие посылки, поблагодарили героев Великой Отечественной войны от имени жителей республики за их беспримерный подвиг", - рассказали в РЦНК.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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В миреКишиневМолдавияРЦНКДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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