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Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке - РИА Новости, 08.05.2023
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18:50 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/mogila-1870506142.html
Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке
Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке - РИА Новости, 08.05.2023
Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке
Группа сотрудников Следственного комитета Российской Федерации привела в порядок и возложила цветы к братской могиле воинов Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:50
2023-05-08T18:50
россия
донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
день победы
общество
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Группа сотрудников Следственного комитета Российской Федерации привела в порядок и возложила цветы к братской могиле воинов Великой Отечественной войны в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели мероприятия по облагораживанию одной из братских могил советских воинов в городе Донецк. В могиле захоронены двое воинов, погибших при освобождении города в сентябре 1943 года. Это рядовые Алтухов и Бигбулатов", - сказал РИА Новости сотрудник СК РФ, работающий в ДНР. Следователи восстановили ограду и лакокрасочное покрытие на памятнике советским бойцам. Убрали территорию монумента. Возложили цветы и венки к могилам воинов. СК РФ не оставляет без внимания ветеранов и чтит память о погибших в Великой Отечественной войне.
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Восстановленная братская могила солдат ВОВ в Донецке
Восстановленная братская могила солдат ВОВ в Донецке
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россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), день победы, общество
Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), День Победы, Общество
Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке

Сотрудники СК восстановили братскую могилу времен Великой Отечественной войны в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Группа сотрудников Следственного комитета Российской Федерации привела в порядок и возложила цветы к братской могиле воинов Великой Отечественной войны в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели мероприятия по облагораживанию одной из братских могил советских воинов в городе Донецк. В могиле захоронены двое воинов, погибших при освобождении города в сентябре 1943 года. Это рядовые Алтухов и Бигбулатов", - сказал РИА Новости сотрудник СК РФ, работающий в ДНР.
Следователи восстановили ограду и лакокрасочное покрытие на памятнике советским бойцам. Убрали территорию монумента. Возложили цветы и венки к могилам воинов.
СК РФ не оставляет без внимания ветеранов и чтит память о погибших в Великой Отечественной войне.
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