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Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке

Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке - РИА Новости, 08.05.2023

Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке

Группа сотрудников Следственного комитета Российской Федерации привела в порядок и возложила цветы к братской могиле воинов Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:50

2023-05-08T18:50

2023-05-08T18:50

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

день победы

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Группа сотрудников Следственного комитета Российской Федерации привела в порядок и возложила цветы к братской могиле воинов Великой Отечественной войны в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели мероприятия по облагораживанию одной из братских могил советских воинов в городе Донецк. В могиле захоронены двое воинов, погибших при освобождении города в сентябре 1943 года. Это рядовые Алтухов и Бигбулатов", - сказал РИА Новости сотрудник СК РФ, работающий в ДНР. Следователи восстановили ограду и лакокрасочное покрытие на памятнике советским бойцам. Убрали территорию монумента. Возложили цветы и венки к могилам воинов. СК РФ не оставляет без внимания ветеранов и чтит память о погибших в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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донецк

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Восстановленная братская могила солдат ВОВ в Донецке Восстановленная братская могила солдат ВОВ в Донецке 2023-05-08T18:50 true PT1M39S

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россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), день победы, общество