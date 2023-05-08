https://ria.ru/20230508/mogila-1870506142.html
Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке
Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке - РИА Новости, 08.05.2023
Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке
Группа сотрудников Следственного комитета Российской Федерации привела в порядок и возложила цветы к братской могиле воинов Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:50
2023-05-08T18:50
2023-05-08T18:50
россия
донецк
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
день победы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870505227_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60711e2c4b71047ed22716c5fa10ef3d.jpg
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Группа сотрудников Следственного комитета Российской Федерации привела в порядок и возложила цветы к братской могиле воинов Великой Отечественной войны в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости. "Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации провели мероприятия по облагораживанию одной из братских могил советских воинов в городе Донецк. В могиле захоронены двое воинов, погибших при освобождении города в сентябре 1943 года. Это рядовые Алтухов и Бигбулатов", - сказал РИА Новости сотрудник СК РФ, работающий в ДНР. Следователи восстановили ограду и лакокрасочное покрытие на памятнике советским бойцам. Убрали территорию монумента. Возложили цветы и венки к могилам воинов. СК РФ не оставляет без внимания ветеранов и чтит память о погибших в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
россия
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870505227_190:0:1630:1080_1920x0_80_0_0_c2fe77bfd73e75dec4eabd61cf8a7c0a.jpg
Восстановленная братская могила солдат ВОВ в Донецке
Восстановленная братская могила солдат ВОВ в Донецке
2023-05-08T18:50
true
PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), день победы, общество
Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), День Победы, Общество
Сотрудники СК восстановили братскую могилу в Донецке
Сотрудники СК восстановили братскую могилу времен Великой Отечественной войны в Донецке