https://ria.ru/20230508/mirotvortsy-1870444111.html
В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье
В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье - РИА Новости, 08.05.2023
В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье
В Кремле пока нет реакции на просьбу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) увеличить число российских миротворцев, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:01
2023-05-08T12:01
2023-05-08T12:14
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Кремле пока нет реакции на просьбу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) увеличить число российских миротворцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Пока нет. По этому здесь нечего сказать", - сказал он журналистам на вопрос, есть ли какая-либо реакция Москвы.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870411527.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, безопасность
Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье
В Кремле не стали отвечать на вопрос об увеличении числа миротворцев в Приднестровье