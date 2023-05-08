https://ria.ru/20230508/mirotvortsy-1870444111.html

В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье

В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье - РИА Новости, 08.05.2023

В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье

В Кремле пока нет реакции на просьбу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) увеличить число российских миротворцев, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:01

2023-05-08T12:01

2023-05-08T12:14

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Кремле пока нет реакции на просьбу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) увеличить число российских миротворцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Пока нет. По этому здесь нечего сказать", - сказал он журналистам на вопрос, есть ли какая-либо реакция Москвы.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20230508/pridnestrove-1870411527.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

дмитрий песков, безопасность