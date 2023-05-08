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В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье - РИА Новости, 08.05.2023
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12:01 08.05.2023 (обновлено: 12:14 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/mirotvortsy-1870444111.html
В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье
В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье - РИА Новости, 08.05.2023
В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье
В Кремле пока нет реакции на просьбу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) увеличить число российских миротворцев, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:01
2023-05-08T12:14
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Кремле пока нет реакции на просьбу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) увеличить число российских миротворцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Пока нет. По этому здесь нечего сказать", - сказал он журналистам на вопрос, есть ли какая-либо реакция Москвы.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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дмитрий песков, безопасность
Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле не ответили на вопрос об увеличении контингента в Приднестровье

В Кремле не стали отвечать на вопрос об увеличении числа миротворцев в Приднестровье

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкОтдыхающие в Екатерининском парке Тирасполя
Отдыхающие в Екатерининском парке Тирасполя - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Отдыхающие в Екатерининском парке Тирасполя. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В Кремле пока нет реакции на просьбу непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) увеличить число российских миротворцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Пока нет. По этому здесь нечего сказать", - сказал он журналистам на вопрос, есть ли какая-либо реакция Москвы.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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