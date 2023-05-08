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В московском метро покажут парад на Красной площади
В московском метро покажут парад на Красной площади - РИА Новости, 08.05.2023
В московском метро покажут парад на Красной площади
Впервые в метро Москвы в вагонах и переходах между станциями будет транслироваться парад на Красной площади, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:06
2023-05-08T16:06
2023-05-08T16:06
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Впервые в метро Москвы в вагонах и переходах между станциями будет транслироваться парад на Красной площади, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также в метро будут звучать песни военных лет "Смуглянка", "Катюша", "Тёмная ночь" и другие композиции. Мэр отметил, что участники проекта "Музыка в метро" подготовили к 9 мая специальную программу. Кроме того, пассажиры смогут почтить память воинов на станциях "Маяковская" и "Курская". Там установили "Стены памяти" с именами работников транспорта, которые отдали жизнь за победу в Великой Отечественной войне, добавил Собянин.
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Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин, Парад Победы, День Победы, Россия
В московском метро покажут парад на Красной площади
Собянин: впервые в метро Москвы будет транслироваться парад на Красной площади