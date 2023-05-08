https://ria.ru/20230508/metro-1870478789.html

В московском метро покажут парад на Красной площади

В московском метро покажут парад на Красной площади - РИА Новости, 08.05.2023

В московском метро покажут парад на Красной площади

Впервые в метро Москвы в вагонах и переходах между станциями будет транслироваться парад на Красной площади, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:06

2023-05-08T16:06

2023-05-08T16:06

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москва

сергей собянин

парад победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Впервые в метро Москвы в вагонах и переходах между станциями будет транслироваться парад на Красной площади, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также в метро будут звучать песни военных лет "Смуглянка", "Катюша", "Тёмная ночь" и другие композиции. Мэр отметил, что участники проекта "Музыка в метро" подготовили к 9 мая специальную программу. Кроме того, пассажиры смогут почтить память воинов на станциях "Маяковская" и "Курская". Там установили "Стены памяти" с именами работников транспорта, которые отдали жизнь за победу в Великой Отечественной войне, добавил Собянин.

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, парад победы, день победы, россия