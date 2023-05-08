https://ria.ru/20230508/mashkov-1870462965.html

СБУ заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения

СБУ заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения - РИА Новости, 08.05.2023

СБУ заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения

Российскому актеру Владимиру Машкову заочно предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, сообщили в понедельник в Telegram-канале Службы безопасности... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:01

2023-05-08T14:01

2023-05-08T17:58

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российскому актеру Владимиру Машкову заочно предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, сообщили в понедельник в Telegram-канале Службы безопасности Украины. СБУ обвиняет Машкова в том, что он поддерживает спецоперацию на Украине, вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Также актера обвиняют в том, что он посещал Крым и обе республики Донбасса. Машкову заочно предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

https://ria.ru/20220923/rossiya-1819047443.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир машков, служба безопасности украины, донецкая народная республика, в мире