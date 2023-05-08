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СБУ заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения - РИА Новости, 08.05.2023
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14:01 08.05.2023 (обновлено: 17:58 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/mashkov-1870462965.html
СБУ заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения
СБУ заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения - РИА Новости, 08.05.2023
СБУ заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения
Российскому актеру Владимиру Машкову заочно предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, сообщили в понедельник в Telegram-канале Службы безопасности... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:01
2023-05-08T17:58
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир машков
служба безопасности украины
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российскому актеру Владимиру Машкову заочно предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, сообщили в понедельник в Telegram-канале Службы безопасности Украины. СБУ обвиняет Машкова в том, что он поддерживает спецоперацию на Украине, вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Также актера обвиняют в том, что он посещал Крым и обе республики Донбасса. Машкову заочно предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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украина, россия, владимир машков, служба безопасности украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Машков, Служба безопасности Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
СБУ заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения

СБ Украины заочно предъявила российскому актеру Машкову обвинения по трем статьям

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российскому актеру Владимиру Машкову заочно предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, сообщили в понедельник в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
«

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, который публично оправдывает вооруженную агрессию России", — говорится в сообщении ведомства.

СБУ обвиняет Машкова в том, что он поддерживает спецоперацию на Украине, вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Также актера обвиняют в том, что он посещал Крым и обе республики Донбасса.
Машкову заочно предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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