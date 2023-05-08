СБУ заочно предъявила Владимиру Машкову обвинения
СБ Украины заочно предъявила российскому актеру Машкову обвинения по трем статьям
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российскому актеру Владимиру Машкову заочно предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, сообщили в понедельник в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
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"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, который публично оправдывает вооруженную агрессию России", — говорится в сообщении ведомства.
СБУ обвиняет Машкова в том, что он поддерживает спецоперацию на Украине, вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Также актера обвиняют в том, что он посещал Крым и обе республики Донбасса.
Машкову заочно предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".