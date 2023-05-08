https://ria.ru/20230508/mashina-1870525402.html

Москвич сообщил об угоне автомобиля с детьми, забыв, где оставил машину

Москвич сообщил об угоне автомобиля с детьми, забыв, где оставил машину - РИА Новости, 08.05.2023

Москвич сообщил об угоне автомобиля с детьми, забыв, где оставил машину

Мужчина сообщил об угоне автомобиля с детьми в новой Москве, забыв, где припарковал свою машину, но вскоре обнаружил, что все в порядке, полиция проводит... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:52

2023-05-08T21:52

2023-05-08T21:52

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мужчина сообщил об угоне автомобиля с детьми в новой Москве, забыв, где припарковал свою машину, но вскоре обнаружил, что все в порядке, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что неизвестный в новой Москве угнал автомобиль с детьми четырех и восьми лет. По его словам, с детьми все в порядке. Уточняется, что по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20230508/ploschadka-1870524306.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто