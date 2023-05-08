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Москвич сообщил об угоне автомобиля с детьми, забыв, где оставил машину - РИА Новости, 08.05.2023
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21:52 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/mashina-1870525402.html
Москвич сообщил об угоне автомобиля с детьми, забыв, где оставил машину
Москвич сообщил об угоне автомобиля с детьми, забыв, где оставил машину - РИА Новости, 08.05.2023
Москвич сообщил об угоне автомобиля с детьми, забыв, где оставил машину
Мужчина сообщил об угоне автомобиля с детьми в новой Москве, забыв, где припарковал свою машину, но вскоре обнаружил, что все в порядке, полиция проводит... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:52
2023-05-08T21:52
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мужчина сообщил об угоне автомобиля с детьми в новой Москве, забыв, где припарковал свою машину, но вскоре обнаружил, что все в порядке, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что неизвестный в новой Москве угнал автомобиль с детьми четырех и восьми лет. По его словам, с детьми все в порядке. Уточняется, что по данному факту проводится проверка.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Москвич сообщил об угоне автомобиля с детьми, забыв, где оставил машину

В новой Москве мужчина сообщил об угоне автомобиля с двумя детьми, забыв место парковки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПодземный паркинг
Подземный паркинг - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Подземный паркинг. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мужчина сообщил об угоне автомобиля с детьми в новой Москве, забыв, где припарковал свою машину, но вскоре обнаружил, что все в порядке, полиция проводит проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что неизвестный в новой Москве угнал автомобиль с детьми четырех и восьми лет.
«
"Мужчина, выйдя из магазина, забыл, где припарковал автомашину со своими детьми. Испугавшись, сообщил в полицию. Потом сразу нашел", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с детьми все в порядке.
Уточняется, что по данному факту проводится проверка.
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