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При опрокидывании туристической лодки на юге Индии погиб 21 человек
При опрокидывании туристической лодки на юге Индии погиб 21 человек - РИА Новости, 08.05.2023
При опрокидывании туристической лодки на юге Индии погиб 21 человек
Число погибших в результате опрокидывания туристической лодки в индийском штате Керала возросло до 21, передает агентство ANI со ссылкой на полицию. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T03:04
2023-05-08T03:04
2023-05-08T05:56
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Число погибших в результате опрокидывания туристической лодки в индийском штате Керала возросло до 21, передает агентство ANI со ссылкой на полицию.Ранее СМИ со ссылкой на полицию сообщали о 16 погибших."На данный момент мы обнаружили 21 тело. Нам неизвестно точное количество находившихся на лодке людей, поэтому мы продолжаем поиски, чтобы выяснить, есть ли еще жертвы", — сообщил агентству местный офицер полиции.Как отмечается, несколько автомобилей прибыли на место инцидента, началась спасательная операция. Главный министр штата Пинарайи Виджаян выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией и приказал эффективно координировать спасательную операцию, находящуюся, по его словам, под контролем кабинета министров. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также выразил свои соболезнования и объявил о выплате двух миллионов индийских рупий (примерно 24,4 тысячи долларов США) каждому ближайшему родственнику жертв трагедии.
https://ria.ru/20230430/gaz-1868813670.html
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в мире, индия, керала, сша, нарендра моди
В мире, Индия, Керала, США, Нарендра Моди
При опрокидывании туристической лодки на юге Индии погиб 21 человек
Агентство ANI: на юге Индии при опрокидывании туристической лодки погиб 21 человек
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Число погибших в результате опрокидывания туристической лодки в индийском штате Керала возросло до 21, передает агентство ANI
со ссылкой на полицию.
Ранее СМИ со ссылкой на полицию сообщали о 16 погибших.
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"На данный момент мы обнаружили 21 тело. Нам неизвестно точное количество находившихся на лодке людей, поэтому мы продолжаем поиски, чтобы выяснить, есть ли еще жертвы", — сообщил агентству местный офицер полиции.
Как отмечается, несколько автомобилей прибыли на место инцидента, началась спасательная операция.
Главный министр штата Пинарайи Виджаян выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией и приказал эффективно координировать спасательную операцию, находящуюся, по его словам, под контролем кабинета министров.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
также выразил свои соболезнования и объявил о выплате двух миллионов индийских рупий (примерно 24,4 тысячи долларов США
) каждому ближайшему родственнику жертв трагедии.
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