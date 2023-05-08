https://ria.ru/20230508/led-1870489502.html

Мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на Братском водохранилище

Мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на Братском водохранилище - РИА Новости, 08.05.2023

Мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на Братском водохранилище

На Братском водохранилище мужчина спас мальчика, провалившегося в полынью, сообщил главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:05

2023-05-08T17:05

2023-05-08T19:52

происшествия

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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ИРКУТСК, 8 мая — РИА Новости. На Братском водохранилище мужчина спас мальчика, провалившегося в полынью, сообщил главк МЧС по Иркутской области. "В социальных сетях было размещено видео спасения мальчика младшего подросткового возраста из полыньи. На помощь ему пришел мужчина, которому с помощью подручных средств — досок — удалось добраться до тонущего. Он вытянул его на лед и помог доползти до берега", — говорится в релизе. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Отмечается, что люди оказались в крайне опасном положении, поскольку на всех местных водоемах идет активное разрушение льда.

https://ria.ru/20230502/plen-1869251280.html

иркутская область

россия

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2023

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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)