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Мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на Братском водохранилище - РИА Новости, 08.05.2023
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Хорошие новости
 
17:05 08.05.2023 (обновлено: 19:52 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/led-1870489502.html
Мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на Братском водохранилище
Мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на Братском водохранилище - РИА Новости, 08.05.2023
Мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на Братском водохранилище
На Братском водохранилище мужчина спас мальчика, провалившегося в полынью, сообщил главк МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:05
2023-05-08T19:52
происшествия
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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ИРКУТСК, 8 мая — РИА Новости. На Братском водохранилище мужчина спас мальчика, провалившегося в полынью, сообщил главк МЧС по Иркутской области. "В социальных сетях было размещено видео спасения мальчика младшего подросткового возраста из полыньи. На помощь ему пришел мужчина, которому с помощью подручных средств — досок — удалось добраться до тонущего. Он вытянул его на лед и помог доползти до берега", — говорится в релизе. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Отмечается, что люди оказались в крайне опасном положении, поскольку на всех местных водоемах идет активное разрушение льда.
https://ria.ru/20230502/plen-1869251280.html
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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
Мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на Братском водохранилище

В Иркутской области мужчина спас мальчика, провалившегося под лед на водохранилище

© МЧС38/TelegramСпасение мальчика из полыньи в Братске
Спасение мальчика из полыньи в Братске
© МЧС38/Telegram
Спасение мальчика из полыньи в Братске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 мая — РИА Новости. На Братском водохранилище мужчина спас мальчика, провалившегося в полынью, сообщил главк МЧС по Иркутской области.
"В социальных сетях было размещено видео спасения мальчика младшего подросткового возраста из полыньи. На помощь ему пришел мужчина, которому с помощью подручных средств — досок — удалось добраться до тонущего. Он вытянул его на лед и помог доползти до берега", — говорится в релизе.
Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Отмечается, что люди оказались в крайне опасном положении, поскольку на всех местных водоемах идет активное разрушение льда.
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Хорошие новостиПроисшествияИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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