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Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом - РИА Новости, 08.05.2023
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17:33 08.05.2023 (обновлено: 17:51 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/kursk-1870495052.html
Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом
Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом - РИА Новости, 08.05.2023
Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом
В Telegram-канале правительства Курской области опровергли фейк о вакансиях на строительство оборонительных сооружений и вброс об обязательной эвакуации жителей РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:33
2023-05-08T17:51
специальная военная операция на украине
курская область
украина
курск
общество
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. В Telegram-канале правительства Курской области опровергли фейк о вакансиях на строительство оборонительных сооружений и вброс об обязательной эвакуации жителей приграничных районов. По данным правительства Курской области, утром в понедельник в местных Telegram-каналах началась спам-атака — были размещены объявления с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. "Наши соседи продолжают информационные вбросы. Контактами (в объявлениях с вакансиями — ред.) указываются телефоны силовых структур. Цель атаки – перегрузить телефонную линию звонками", — сообщают в Telegram-канале Курской области, публикуя скриншот объявления с пометкой "спам-атака".Власти информируют о том, что был еще один информационный вброс. На этот раз речь идет о фейковом постановлении губернатора о начале эвакуации жителей приграничных районов Курской области. Руководство региона обращает внимание, что противник намеренно раскачивает ситуацию и старается нагнать панику среди мирных жителей. Власти отмечают, что в ближайшие дни количество дезинформации будет увеличиваться. Кроме того, на улицах Курска появились листовки с памяткой. В ней рассказывается, как собрать "тревожный чемоданчик" и что делать во время эвакуации. "Не поддавайтесь провокации! Это очередная попытка спецслужб Украины раскачать ситуацию и напугать жителей областного центра и Курской области", — сообщил мэр Курска Игорь Куцак в своём Telegram-канале.
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курская область, украина, курск, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Курск, Общество
Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом

Курские власти опровергли данные об эвакуации и строительстве оборонительных сооружений

© Фото : пресс-служба правительства Курской областиЛистовки с памяткой о порядке действий при эвакуации в Курске
Листовки с памяткой о порядке действий при эвакуации в Курске - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Курской области
Листовки с памяткой о порядке действий при эвакуации в Курске
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. В Telegram-канале правительства Курской области опровергли фейк о вакансиях на строительство оборонительных сооружений и вброс об обязательной эвакуации жителей приграничных районов.
По данным правительства Курской области, утром в понедельник в местных Telegram-каналах началась спам-атака — были размещены объявления с вакансиями на строительство оборонительных укреплений.
© Фото : пресс-служба правительства Курской областиОбъявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений
Объявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Курской области
Объявление с вакансиями на строительство оборонительных укреплений
"Наши соседи продолжают информационные вбросы. Контактами (в объявлениях с вакансиями — ред.) указываются телефоны силовых структур. Цель атаки – перегрузить телефонную линию звонками", — сообщают в Telegram-канале Курской области, публикуя скриншот объявления с пометкой "спам-атака".
Власти информируют о том, что был еще один информационный вброс. На этот раз речь идет о фейковом постановлении губернатора о начале эвакуации жителей приграничных районов Курской области.
«
"Ещё один вброс дезинформации от спецслужб Украины… В самом документе есть ряд ошибок по делопроизводству, но обычный читатель может не обратить на это внимание", — сообщили власти.
© Фото : пресс-служба правительства Курской областиДокумент об эвакуации приграничных районов Курской области
Документ об эвакуации приграничных районов Курской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Курской области
Документ об эвакуации приграничных районов Курской области
Руководство региона обращает внимание, что противник намеренно раскачивает ситуацию и старается нагнать панику среди мирных жителей. Власти отмечают, что в ближайшие дни количество дезинформации будет увеличиваться. Кроме того, на улицах Курска появились листовки с памяткой. В ней рассказывается, как собрать "тревожный чемоданчик" и что делать во время эвакуации.
"Не поддавайтесь провокации! Это очередная попытка спецслужб Украины раскачать ситуацию и напугать жителей областного центра и Курской области", — сообщил мэр Курска Игорь Куцак в своём Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаКурскОбщество
 
 
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