https://ria.ru/20230508/kursk-1870495052.html
Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом
Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом - РИА Новости, 08.05.2023
Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом
В Telegram-канале правительства Курской области опровергли фейк о вакансиях на строительство оборонительных сооружений и вброс об обязательной эвакуации жителей РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:33
2023-05-08T17:33
2023-05-08T17:51
специальная военная операция на украине
курская область
украина
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общество
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. В Telegram-канале правительства Курской области опровергли фейк о вакансиях на строительство оборонительных сооружений и вброс об обязательной эвакуации жителей приграничных районов. По данным правительства Курской области, утром в понедельник в местных Telegram-каналах началась спам-атака — были размещены объявления с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. "Наши соседи продолжают информационные вбросы. Контактами (в объявлениях с вакансиями — ред.) указываются телефоны силовых структур. Цель атаки – перегрузить телефонную линию звонками", — сообщают в Telegram-канале Курской области, публикуя скриншот объявления с пометкой "спам-атака".Власти информируют о том, что был еще один информационный вброс. На этот раз речь идет о фейковом постановлении губернатора о начале эвакуации жителей приграничных районов Курской области. Руководство региона обращает внимание, что противник намеренно раскачивает ситуацию и старается нагнать панику среди мирных жителей. Власти отмечают, что в ближайшие дни количество дезинформации будет увеличиваться. Кроме того, на улицах Курска появились листовки с памяткой. В ней рассказывается, как собрать "тревожный чемоданчик" и что делать во время эвакуации. "Не поддавайтесь провокации! Это очередная попытка спецслужб Украины раскачать ситуацию и напугать жителей областного центра и Курской области", — сообщил мэр Курска Игорь Куцак в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, украина, курск, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Курск, Общество
Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом
Курские власти опровергли данные об эвакуации и строительстве оборонительных сооружений
ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости.
В Telegram-канале
правительства Курской области опровергли фейк о вакансиях на строительство оборонительных сооружений и вброс об обязательной эвакуации жителей приграничных районов.
По данным правительства Курской области, утром в понедельник в местных Telegram-каналах началась спам-атака — были размещены объявления с вакансиями на строительство оборонительных укреплений.
"Наши соседи продолжают информационные вбросы. Контактами (в объявлениях с вакансиями — ред.) указываются телефоны силовых структур. Цель атаки – перегрузить телефонную линию звонками", — сообщают в Telegram-канале Курской области, публикуя скриншот объявления с пометкой "спам-атака".
Власти информируют о том, что был еще один информационный вброс
. На этот раз речь идет о фейковом постановлении губернатора о начале эвакуации жителей приграничных районов Курской области.
«
"Ещё один вброс дезинформации от спецслужб Украины… В самом документе есть ряд ошибок по делопроизводству, но обычный читатель может не обратить на это внимание", — сообщили власти.
Руководство региона обращает внимание, что противник намеренно раскачивает ситуацию и старается нагнать панику среди мирных жителей. Власти отмечают, что в ближайшие дни количество дезинформации будет увеличиваться. Кроме того, на улицах Курска появились листовки с памяткой. В ней рассказывается, как собрать "тревожный чемоданчик" и что делать во время эвакуации.
"Не поддавайтесь провокации! Это очередная попытка спецслужб Украины раскачать ситуацию и напугать жителей областного центра и Курской области", — сообщил мэр Курска Игорь Куцак в своём Telegram-канале
.
Враг старается вызвать волнения, заявил губернатор Курской области