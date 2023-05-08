https://ria.ru/20230508/kursk-1870495052.html

Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом

Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом - РИА Новости, 08.05.2023

Курские власти назвали информацию об эвакуации населения вбросом

В Telegram-канале правительства Курской области опровергли фейк о вакансиях на строительство оборонительных сооружений и вброс об обязательной эвакуации жителей РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:33

2023-05-08T17:33

2023-05-08T17:51

специальная военная операция на украине

курская область

украина

курск

общество

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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. В Telegram-канале правительства Курской области опровергли фейк о вакансиях на строительство оборонительных сооружений и вброс об обязательной эвакуации жителей приграничных районов. По данным правительства Курской области, утром в понедельник в местных Telegram-каналах началась спам-атака — были размещены объявления с вакансиями на строительство оборонительных укреплений. "Наши соседи продолжают информационные вбросы. Контактами (в объявлениях с вакансиями — ред.) указываются телефоны силовых структур. Цель атаки – перегрузить телефонную линию звонками", — сообщают в Telegram-канале Курской области, публикуя скриншот объявления с пометкой "спам-атака".Власти информируют о том, что был еще один информационный вброс. На этот раз речь идет о фейковом постановлении губернатора о начале эвакуации жителей приграничных районов Курской области. Руководство региона обращает внимание, что противник намеренно раскачивает ситуацию и старается нагнать панику среди мирных жителей. Власти отмечают, что в ближайшие дни количество дезинформации будет увеличиваться. Кроме того, на улицах Курска появились листовки с памяткой. В ней рассказывается, как собрать "тревожный чемоданчик" и что делать во время эвакуации. "Не поддавайтесь провокации! Это очередная попытка спецслужб Украины раскачать ситуацию и напугать жителей областного центра и Курской области", — сообщил мэр Курска Игорь Куцак в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20230506/volneniya-1870184705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, украина, курск, общество