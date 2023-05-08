https://ria.ru/20230508/kurgan-1870398121.html

Глава МЧС вылетел в Курган в связи с многочисленными пожарами в регионе

Глава МЧС вылетел в Курган в связи с многочисленными пожарами в регионе - РИА Новости, 08.05.2023

Глава МЧС вылетел в Курган в связи с многочисленными пожарами в регионе

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T00:11

2023-05-08T00:11

2023-05-08T00:11

происшествия

россия

курганская область

александр куренков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с министром спецбортом из Москвы вылетели специалисты центрального аппарата МЧС, на месте они определят стратегию по ликвидации возгораний в Курганской области. "Природные пожары с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов на Урале. Сложилась сложная обстановка. Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией", - сказал Куренков. Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что увеличена группировка сил спасателей для борьбы с пожарами в Курганской области, она составит более 1 тысячи человек и около 250 единиц техники. В регион уже прибыл самолет Ил-76 МЧС России. Кроме того, планируется прибытие аэромобильных группировок из числа пожарно-спасательных подразделений Перми, Удмуртии, Башкирии, военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и Ногинского учебно-спасательного центра МЧС РФ. Также прибудет два борта Ил-76 Минобороны.

https://ria.ru/20230507/evakuatsiya-1870337708.html

https://ria.ru/20230507/kurgan-1870393913.html

россия

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происшествия, россия, курганская область, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76