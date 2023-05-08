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СМИ: G7 намерена разработать подход к борьбе с банковскими кризисами - РИА Новости, 08.05.2023
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21:12 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/krizis-1870522284.html
СМИ: G7 намерена разработать подход к борьбе с банковскими кризисами
СМИ: G7 намерена разработать подход к борьбе с банковскими кризисами - РИА Новости, 08.05.2023
СМИ: G7 намерена разработать подход к борьбе с банковскими кризисами
Страны G7 намерены выработать планы по борьбе с банковскими кризисами наподобие того, который привел к краху американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщает... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:12
2023-05-08T21:12
экономика
калифорния
ниигата (город)
g7
silicon valley bank
first republic bank
сша
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Страны G7 намерены выработать планы по борьбе с банковскими кризисами наподобие того, который привел к краху американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщает японская газета Nikkei Asia. "Группа семи ведущих промышленно развитых стран намерена разработать планы по борьбе с банковским кризисом наподобие того, который привел к краху Silicon Valley Bank", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, министры финансов и руководители центральных банков стран G7 планируют изложить эти планы в совместном заявлении по окончании трехдневной встречи, которая завершится в субботу в японском городе Ниигата. По данным издания, министры финансов подчеркнут важность анализа причин неудач SVB и First Republic Bank. "G7 планирует призвать Совет по финансовой стабильности... изучить конкретные меры", - добавляет издание. По данным газеты, целью G7 является сдерживание распространения финансовой нестабильности. Отмечается, что страны пришли к выводу о необходимости более жестких мер реагирования на "банковскую панику", особенно в ситуации, когда слухи могут распространяться в социальных сетях, а вкладчики в состоянии снимать средства мгновенно с помощью интернет-банкинга. В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
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калифорния
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экономика, калифорния, ниигата (город), g7, silicon valley bank, first republic bank, сша
Экономика, Калифорния, Ниигата (город), G7, Silicon Valley Bank, First Republic Bank, США
СМИ: G7 намерена разработать подход к борьбе с банковскими кризисами

Nikkei Asia: страны G7 намерены создать совместный подход к борьбе с банковскими кризисами

© AP Photo / Jeff ChiuЛюди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
Люди возле банка Silicon Valley в Санта-Кларе, штат Калифорния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Страны G7 намерены выработать планы по борьбе с банковскими кризисами наподобие того, который привел к краху американского Silicon Valley Bank (SVB), сообщает японская газета Nikkei Asia.
"Группа семи ведущих промышленно развитых стран намерена разработать планы по борьбе с банковским кризисом наподобие того, который привел к краху Silicon Valley Bank", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, министры финансов и руководители центральных банков стран G7 планируют изложить эти планы в совместном заявлении по окончании трехдневной встречи, которая завершится в субботу в японском городе Ниигата. По данным издания, министры финансов подчеркнут важность анализа причин неудач SVB и First Republic Bank.
"G7 планирует призвать Совет по финансовой стабильности... изучить конкретные меры", - добавляет издание.
По данным газеты, целью G7 является сдерживание распространения финансовой нестабильности.
Отмечается, что страны пришли к выводу о необходимости более жестких мер реагирования на "банковскую панику", особенно в ситуации, когда слухи могут распространяться в социальных сетях, а вкладчики в состоянии снимать средства мгновенно с помощью интернет-банкинга.
В марте регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
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