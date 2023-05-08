https://ria.ru/20230508/koronavirus-1870440164.html

В Москве за сутки госпитализировали 77 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 77 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.05.2023

В Москве за сутки госпитализировали 77 человек с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 373 случая COVID, умерли 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:20

2023-05-08T11:20

2023-05-08T11:20

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840134_0:350:2917:1991_1920x0_80_0_0_28c67f258e68af48078138e495ac4d49.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 373 случая COVID, умерли 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 373, госпитализированы - 77 человек , выздоровели - 367 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 510 386 случаев коронавируса, выздоровели 3 322 412 человек, умерли 48 744 человека.

https://ria.ru/20230506/covid-1870160075.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии