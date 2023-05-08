https://ria.ru/20230508/koronavirus-1870440164.html
В Москве за сутки госпитализировали 77 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 77 человек с COVID-19 - РИА Новости, 08.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 77 человек с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 373 случая COVID, умерли 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:20
2023-05-08T11:20
2023-05-08T11:20
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 373 случая COVID, умерли 8 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 373, госпитализированы - 77 человек , выздоровели - 367 человек, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 510 386 случаев коронавируса, выздоровели 3 322 412 человек, умерли 48 744 человека.
https://ria.ru/20230506/covid-1870160075.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 77 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 373 новых случая COVID-19, умерли восемь человек