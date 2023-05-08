https://ria.ru/20230508/koronavirus-1870438202.html
В России за сутки госпитализировали 283 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 283 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.05.2023
В России за сутки госпитализировали 283 пациента с COVID-19
Более 3,1 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 28 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:10
2023-05-08T11:10
2023-05-08T11:10
россия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 3,1 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 28 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 3118 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 28 человек", - говорится в сообщении.В России за сутки госпитализированы 283 человека с COVID-19, на 22,3% меньше, чем накануне, выздоровели 3656 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 8 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 283 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 22,3%... Выздоровели за сутки 3656 человек, или на 23% меньше в сравнении с 7 мая", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 18 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 31 субъекте страны.
https://ria.ru/20230503/covid-19-1869303522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 283 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 3118 новых случаев COVID-19, умерли 28 человек
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 3,1 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, скончались 28 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 3118 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 28 человек", - говорится в сообщении.
В России за сутки госпитализированы 283 человека с COVID-19, на 22,3% меньше, чем накануне, выздоровели 3656 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 8 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 283 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 22,3%... Выздоровели за сутки 3656 человек, или на 23% меньше в сравнении с 7 мая", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 18 субъектах, снижение - в 36 регионах, ситуация не изменилась в 31 субъекте страны.
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